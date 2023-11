Un fost fotbalist de la Rapid și FCSB, dat dispărut. Familia nu mai știe nimic de el de un an

Lucian Burdujan (39 de ani), fost jucător la Rapid și FCSB, a plecat de acasă în noiembrie 2022 și nu s-a mai întors nici până în prezent.

„Burdujan Lucian, in varsta de 39 ani, a plecat voluntar in noiembrie 2022 de la locuinta sa, din mun. Piatra Neamt, jud. Neamt si nu s-a mai intors pana in prezent”, se arată pe site-ul Poliției Române.

Fostul atacant a fost dat dispărut de către familia sa. A plecat de acasă în noiembrie 2022 și nu s-a mai întors nici până în prezent.

Poza fostului atacant a apărut pe site-ul Poliției Române, la rubrica destinată persoanelor dispărute.

Lucian Burdujan a fost component al echipei Rapidului în sezonul european 2005-2006, atunci când giuleștenii au ajuns până în sferturile Cupei UEFA, fiind eliminați de FCSB.

Burdujan și-a început cariera la Ceahlăul, în orașul natal Piatra Neamț, iar în 2004 a făcut pasul la Rapid. Au urmat FC Vaslui și FCSB, iar din 2011 și până în 2020 a evoluat în străinătate, în Ucraina, Emiratele Arabe Unite, Gibraltar și Grecia. În 2020, fostul atacant a pus capăt carierei de fotbalist.

"Burdujan are nişte calităţi individuale excepţionale, dar are o mică problemă. Nu ştiu cât de bine se poate integra într-un joc colectiv. Aici e problema lui. Altfel, are calităţi foarte bune: este poate cel mai agresiv jucător din Liga 1, are viteză, forţă. Doar la jocul colectiv poate fi o mică problemă", spunea despre el Viorel Hizo.

Aventurile lui Burdujan

Din primii bani câştigaţi la echipa din Piatra Neamţ, Lucian şi-a cumpărat o maşină la mâna a doua de la un coleg, asta chiar dacă n-avea permis. Urmarea? În loc să urce în prima treaptă a maşinii, a băgat în marşarier şi a intrat cu automobilul în zidul clubului.

Nici după această întâmplare nu s-a potolit. La scurt timp, tot fără carnet de conducere, a distrus maşina unui coleg de echipă, lovind-o tot de un parapet.

S-a înscris la Liceul Sportiv din oraş, dar nimeni nu ştie dacă a reuşit să-l termine. Colegii din Piatra Neamţ au informaţii că în clasa a XII‑a a renunţat la şcoală.

Ajuns în Giuleşti, Burdujan n-a stat mult pe gânduri şi, din prima de instalare de 10.000 de euro, şi-a cumpărat un BMW. Asta în condiţiile în care nu avea unde să locuiască şi dormea la ProRapid.

La pauza meciului cu Sliema Wanderers, joc în care a fost folosit ca titular, rapidiştii conduceau cu 1-0, iar atacantul l-a oprit pe Bădoi la ieşirea de la vestiare şi l-a întrebat: „Vali, noi cu cine jucăm? Şi cât e scorul?"

„Cine mai e, mă, şi ăla?", a fost întrebarea care a adus mirare pe chipul colegilor, la doi ani de la transferul său în Giuleşti. „Ăla" era Marian Ioniţă, o legendă a Rapidului, club pentru care a lucrat o viaţă întreagă, la momentul respectiv ocupându-se de pregătirea portarilor.

După calificarea istorică a Rapidului în sferturile Cupei UEFA, Burdujan era singurul jucător supărat. „De ce să fiu fericit?! Să se bucure ăia care au jucat", a declarat atacantul, care fusese doar rezervă.

După ce a plecat din Giuleşti în Asia, pentru a-şi găsi o altă echipă, Lucian a dat din nou nişte declaraţii extrem de amuzante: „Sunt într-o cameră de hotel, impresarul mi-a zis când m-a adus să‑l aştept aici. Da' e bine, n‑am probleme, stau în cameră, mi-aduc ăştia de mâncare în fiecare zi. În ce oraş sunt? Nu ştiu, în China, parcă!"