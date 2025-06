Un fost campion al României este de nerecunoscut. Va participa la meciul de retragere al lui Dorin Goian

Retras în orașul natal, Piatra-Neamț, fostul dinamovist Angelo Alistar, actualul team-manager al CSM Ceahlăul și fost jucător al Ceahlăul, urmează să ia parte la spectacolul care se anunță pe 24 iunie 2025, la Suceava. Va fi ziua în care Dorin Goian îți va organiza meciul de retragere, unul la care vor lua parte mulți dintre foștii colegi și adversari ai ex-tricolorului, anunță contul de Facebook al nemțenilor.

Angelo Alistar, 49 de ani, va face partea din echipa „All Stars” în timp ce adversari vor fi „UEFAntasticii” de la Steaua. Alistar și-a lăsat barbă și poate fi cu greu recunoscut comparativ cu perioada în care juca fotbal.

„Am jucat un an împreună și am rămas într-o relație pe viață. L-am cununat în vara anului 2005, când eu eram la Dinamo și el la Steaua. Este o bucurie să știu că voi participa la acest eveniment care se va organiza la Suceava. Din câte știu eu este o premieră pentru Suceava, și cred că sunt șanse mari ca în tribune să nu mai rămână locuri libere.

Se anunță o seară specială pentru el, dar nu numai fiindcă va fi un moment aparte, ci pentru că lumea fotbalului va putea vedea la lucru câțiva dintre jucătorii care au realizat lucruri importante pentru cluburile lor și, așa cum este și cazul lui, pentru echipa națională a României”, a spus fostul stoper pentru contul de socializare al Ceahlăului.

Angelo Alistar a jucat în perioada 2002-2005 la Dinamo, câștigând titlul în 2004 cu gruparea „câinilor roșii”. El a jucat în celebrul meci cu Manchester United, din preiminariile Ligii campionilor. În imaginea de mai sus, Alistar îl marchează la Alan Smith, la dubla din 2004. Meciul-tur, de pe „Lia Manoliu”, s-a terminat cu victoria „diavolilor” pregătiți de Alex Ferguson, scor 2-1. Alistar și-a dat un autogol. La retur, United, care-l avea pe Cristiano Ronaldo, a învins cu 3-0.

Goian a jucat la Ceahlăul

Dorin Goian a jucat pentru FC Ceahlăul în Liga 1 în din ianuarie 2002 în decembrie 2003, după ce venise de la Foresta Suceava. A adunat la Piatra Neamț 45 de meciuri ăn care a marcat de 4 ori, după care a plecat la FCM Bacău și, apoi, la Steaua București. „Goe” a făcut parte din lotul roș-albastru care a jucat în 2006 în semifinalele Cupei UEFA, după ce în „sferturi” a trecut de Rapid. Cu echipa națională, pentru care a jucat în 69 de meciuri marcând și 5 goluri, Dorin Goian a participat la turneul final al Campionatului European din 2008.