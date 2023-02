U Craiova - CFR Cluj 2-0. Andrei Ivan, eroul oltenilor cu o dublă împotriva campioanei

CFR Cluj a ratat șansa de a reveni pe primul loc în Liga 1. În deplasarea de la Craiova, clujenii au pierdut împotriva elevilor lui Eugen Neagoe. Andrei Ivan a fost eroul oltenilor cu o dublă care i-a adus la doar 6 puncte de CFR Cluj.

Universitatea Craiova a reușit să câștige cu scorul de 2-0 pe teren propriu împotriva campioanei CFR Cluj. Ardelenii au început meciul în forță dar golul marcat de Deac în minutul 18 a fost anulat. Au urmat câteva ocazii importante de a marca dar Bîrgelea nu a reușit să depășească apărarea adversă. De partea cealaltă, oltenii au ratat prin Markovic, care a avut o poziție foarte bună de a deschide scorul pe finalul primei reprize.

La revenirea de la cabine, Craiova a preluat conducerea jocului și Ivan a decshis scorul în minutul 67. Cu 4 minute înainte de final, Ivan a reușit dubla.

Datorită acestei victorii, elevii lui Neagoe au urcat pe locul 5 în clasament, cu 44 de puncte, la egalitate cu FCSB care are un joc mai puțin.

”Un meci bun, nu am mai făcut greșeli. O primă repriză, în care am avut ocazii și noi și CFR. În a doua repriză am marcat și am luat trei puncte. Am lucrat de dimineață cu Mister să îmi așeze Cîmpanu.

Am avut două meciuri în care nu ne-a ieșit nimic. Cu Farul puteam scoate și un egal pe final. Contează că ne-am motivat azi și am câștigat. E un campionat foarte strâns, suntem apropiate. Vedem ce va face și FCSB cu Voluntari. Va fi un drum foarte lung.

Mister a făcut multe schimbări față de meciul cu Farul. Cei pe care i-a băgat au intrat bine în teren, Markovic și Cîmpanu. Au meritat să joace. Jucăm pentru Craiova, pentru suporteri”, a spus Andrei Ivan la finalul meciului, potrivit Digisport.

La finalul jocului Dan Petrescu a fost foarte nemulțumit de jocul prestat de elevii săi mai ales că a pierdut puncte extrem de importante pentru lupta la titlu.

„Am început foarte bine azi, primele minute am dat și gol, în partea a doua cei de la Craiova au revenit, în a doua parte a fost un joc confuz, cred că a fost așa un cadou. Mie Cristi mi-a zis că a dat în minge, i-a dat și galben, faza fixă ne-a costat, au intrat în meci.

Am spus că detaliile mici fac diferența, am mai trecut prin astfel de momente. Nu era îngrijorător dacă pierdeam cu altă echipă, nu e bine să pierzi, per total a meritat Craiova, au fost mai buni. Sunt dezamăgit puțin de evoluția jucătorilor mei, înseamnă că am făcut și eu ceva greșit, în momentul de față sunt supărat pe ei, pot da mai mult.

Când nu marchezi e o problemă, am avut ocazii, fundașii lor s-au aruncat în fața balonului, ceea ce ai noștri nu au făcut. Cel mai mult mă îngrijorează că luăm goluri, nu să dăm. Nu poți să ai pretenții la campionat când pierzi atâtea meciuri. E clar că apărarea nu mai e ce a fost, se vede, sunt îngrijorat că luăm atâtea goluri și pierdem atâtea meciuri.

Dacă jucăm ca azi pierdem, trebuie să ne îmbunătățim jocul, să fim mai răi, mai agresivi”, a declarat Dan Petrescu la finalul meciului, potrivit Sport.ro.