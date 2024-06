Teroarea prin trece o sportivă a Ucrainei din cauza lui Putin: „Mi-am sunat familia şi nu mi-a răspuns nimeni, ăsta e cel mai rău lucru”

Scrimera Olga Kharlan, sportivă din Ucraina, a vorbit despre coșmarul prin care trece familia ei din cauza bombardamentelor din țara sa natală. „Mi-am sunat familia şi nu mi-a răspuns nimeni. Ăsta e cel mai rău lucru”.

Sportiva ucraineană, premiată cu patru medalii olimpice (2008, 2012, 2016), este convinsă că „sportul dă speranţă celor aflaţi în prima linie”.

Ea a acordat un interviu AFP înaintea Jocurile Olimpice de la Paris.

„Când a început războiul, m-am dus să-mi aduc sora şi nepotul înapoi în Italia. Nimeni nu ştia ce se va întâmpla pentru că Mykolaïv este chiar lângă Herson, care era sub ocupaţie. Este sufletul nostru ucrainean, vrem să fim acasă. Părinţii mei locuiesc în Mykolaïv, unde sunt cam cinci sirene de avertizare pe zi. Sora mea s-a întors la Kiev, unde nepotul meu este la grădiniţă. Fac faţă situaţiei”, a spus Kharlan, pentru publicația citată.

Olga Kharlan susține că sunt zile în care „nu se uită la telefon”, tocmai pentru a nu fi influențată. Ea a avut nevoie și de un psiholog pentru a gestiona situația.

„La un concurs, am văzut că Kievul fusese atacat cu zece minute înainte să intrăm în concurs. Mi-am sunat familia şi nu mi-a răspuns nimeni. Ăsta e cel mai rău lucru. Am început să intru în panică pentru că nu se ştie niciodată, e o loterie. Din păcate, m-am obişnuit cu asta. În ultimii doi ani şi jumătate am lucrat mult mental cu psihologul meu la asta”, a dezvăluit sportiva.