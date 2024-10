Șumudică, geacă „fake“ de firmă, de 10 euro? Antrenorul a admis că nu cumpără din magazin, ci are „furnizor“

Campionatul românesc și-a arătat, pentru a doua săptămână la rând, nivelul slab. Duminică trecută, Dinamo – FCSB (0-2) a fost un derby cu efect de „somnifer“. Apoi, la mijlocul săptămânii, campioana Superligii a fost spulberată, la Glasgow, într-o partidă în care a lăsat impresia că e din „alt film“. Iar aseară, FCSB – Rapid (0-0) a fost un meci fără goluri, adică fără „sare și piper“, cum se spune pe stadion.

Având în vedere că fotbalul nostru oferă prea puține partide despre care poți vorbi din punct de vedere tehnico-tactic, după FCSB – Rapid un subiect de „mare interes“ a fost geaca norocoasă purtată de Marius Șumudică. Una de firmă despre care s-a aflat că are un preț de catalog de peste 1.700 de euro.

De aici a apărut o altă curiozitate, fără nicio legătură cu fotbalul: oare geaca lui Șumudică e original sau „fake“? Pentru că, în timpul derby-ului de aseară, tehnicianul a fost ironizat de suporterii FCSB-ului din spatele băncii tehnice că are haine „fake“. Din fericire, Șumudică a lămurit cum stau lucrurile, la conferința de după FCSB – Rapid (0-0).

Ce a declarat Marius Șumudică?

*Geaca asta? Mai am câteva, stai liniştit, asta e aia norocoasă, mai am câteva şi nu e din aia de prin târg, de acolo, din Istanbul. Am şi eu o prestanţă şi îmi cumpăr... Că îmi tot spuneau acum suporterii: <<Ai dat zece euro>>. Nu, am şi eu, totuşi...

*Nevastă-mea nu-i de acord, dar eu am pe un băiat căruia îi spun ce să-mi aducă şi îmi aduce din Italia. Cred că mai mulţi fotbalişti iau de la el. Îmi trimite poze de acolo şi îi spun ce să-mi aducă.