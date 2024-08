Șucu plătește. Neil Lennon poate pleca azi de la Rapid, dar cu cu buzunarele pline

Rapid trăiește un paradox: are bani, dar rezultatele sunt dezastruoase. În ultima etapă a campionatului trecut, vișiniii au obținut singura victorie din play-off, 2-0 cu FCSB, când roș-albaștrii se încoronaseră deja campioni în Superliga. În rest, nicio victorie în celelalte nouă etape (un egal, tot cu echipa lui Becali, în rest înfrângeri pe linie) și în cele 4 disputate în această stagiune.

Scandalul bate la ușă, fanii fiind total nemulțumiți, iar o parte a jucătorilor încercând să-l debarce pe scoțianul Neil Lennon, „aterizat“ în haosul din Giulești la începutul sezonului. Meciul de azi cu Gloria Buzău poate fi ultimul pentru britanic pe banca Rapidului.

Dan Șucu este foarte supărat

Deşi conducerea şi fanii aveau încredere că entuziasmul va domni iar la Rapid, odată cu multiplele schimbări survenite în cadrul clubului, realitatea este cu totul alta. Noutăţile de la nivelul băncii tehnice, dar şi în cadrul lotului de jucători nu au adus prospeţimea de care era nevoie în tabăra vișinie după play-off-ul dezastruos din sezonul trecut. „Când văd situaţia actuală, am foarte multe semne de întrebare. Ştii cum e, în meseria asta, rezultatele te ţin“, a comentat președintele Viorel Moldovan, proaspăt instalat și el, despre antrenorul scoțian.

Acesta a descris atmosfera din Giulești: „I-am transmis lui Lennon că trebuie să schimbe sistemul. Trebuie să facă ceva pentru a arăta altfel. Dacă nu schimbă, nu știu, vom vedea. Patronul e foarte supărat. Când investești atâția bani și nu ai rezultate... Suntem de acord cu suporterii. Dacă noi continuăm de aceeași manieră, o să jucăm cu stadionul gol. Deja tribuna 1 e cam goală“.

Suporterii fac presiuni să vină Șumudică

Fanii s-au săturat de jocul favoriților după doar câteva etape, strigând „Demisia“ la jocul cu Sepsi, dar și numele favoritului Marius Șumudică. Iar jucătorul emblematic Cristi Săpunaru pune gaz pe foc, după ce a ajuns rezervă sub comanda lui Lennon: „Încerc să mă abin cât pot, dar nu prea am cum“. Acesta este susținut de mai mulți colegi, care încearcă să-l „sape“ pe tehnicianul britanic.

Însă vibrația tribunei contează cel mai mult sub Podul Grant, astfel că cel mai probabil Lennon își va face bagajele în curând. Iar totul se va sparge în capul lui Dan Șucu, care va mai „bifa“ un episod în care va plăti bani frumoși din cauza nepriceperii în ale fotbalului. Asta pentru că Neil Lennon nu va părăsi România cu buzunarele goale, ci cu toate salariile aferente celor doi ani pentru care se înțelesese cu Dan Șucu, de 60.000 de euro lunar.

Alte „afaceri“ marca Dan Șucu

Priceput ca om de afaceri, acționarul din Giulești mai are multe de învățat ca șef de club. Până să se frigă cu Lennon, finanțatorul Rapidului a mai trecut prin episoade de acest gen. După ce a luat o mulțime de jucători de care s-a debarasat FCSB și a făcut un play-off dezastruos în Superliga, acționarul are în CV o altă afacere fotbalistică păguboasă. Giuleștenii i-au reziliat contractul lui Damjan Djokovic, croatul fiind adus la gruparea vișinie după ce fusese dat afară atât de CFR Cluj, cât și de FCSB. Plecarea acestuia de la Rapid l-a costat scump pe șeful clubului de sub Podul Grant: șase salarii ale jucătorului, adică 103.000 de euro.

Un alt caz în care Dan Șucu s-a ars la bani a fost cel al lui Milos Pavlovic. El a fost somat de TAS să-i plătească sârbului 600.000 de euro, la finalul anului trecut. Asta deși jucătorul care a trecut prin Giulești în mandatul lui George Copos îi propusese actualului patron să stingă conflictul pentru 250.000 de euro, lucu cu care finanțatorul vișiniilor nu a fost de acord.

60.000 € câștigă pe lună Neil Lennon la Rapid, dublu față de Dan Petrescu la CFR Cluj.

Superliga, etapa a 5-a

Vineri

FCSB - Farul Constanța 3-2

Sâmbătă

Hermannstadt - FC Botoșani 17.00

UTA - Oțelul Galați 19.00

Gloria Buzău – Rapid 22.00

Duminică

Sepsi - Universitatea Craiova 19.00

CFR Cluj - Unirea Slobozia 22.00

Luni

Petrolul - Universitatea Cluj 19.00

Poli Iași - Dinamo 22.00

Clasament Superliga

1. Oțelul Galați 4 3 1 0 6-2 10

2. Universitatea Craiova 4 2 2 0 6-2 8

3. Universitatea Cluj 4 2 2 0 7-4 8

4. Sepsi 4 2 2 0 6-4 8

5. Dinamo 4 2 1 1 11-6 7

6. Unirea Slobozia 4 1 2 1 4-4 5

7. FCSB 4 1 2 1 6-7 5

8. UTA 4 1 2 1 4-5 5

9. Petrolul 4 1 2 1 2-4 5

10. Farul Constanța 5 1 1 3 4-5 4

11. CFR Cluj 4 1 1 2 7-9 4

12. Gloria Buzău 4 1 1 2 4-7 4

13. Rapid 4 0 3 1 5-6 3

14. FC Botoșani 3 1 0 2 3-4 3

15. Poli Iași 4 1 0 3 2-5 3

16. Hermannstadt 4 0 2 2 2-5 2

*meciul FC Botoșani - FCSB, din etapa a 3-a, a fost amânat.

Locurile 1-6 intră în play-off (tur-retur, în total 10 etape).

Locurile 7-16 vor continua în play-out (manșă unică, în total 9 etape).

Locul 1 din play-off participă în Liga Campionilor, iar locurile 2 și 3 din play-off în Europa Conference League.

Locul 3 din play-off va juca baraj cu câștigătoarea barajului dintre locurile 1 și 2 din play-out pentru un loc în Europa Conference League.

Locurile 9 și 10 din play-out retrogradează direct. Locurile retrogradabile 7/8 din play-out joacă baraj cu locurile 3/4 din Liga 2.