SUA, magnet pentru sportivii români. Campioana europeană pleacă la facultate în America, deși nu a dat BAC-ul

După ce mai multe gimnaste au decis să ia cale Americii, printre care și Ana Bărbosu, medaliata cu bronz de la Jocurile Olimpice din 2024, o altă sportivă de perspectivă a țării va merge să să pregătească și să studieze peste Ocean.

Este vorba despre sabrera Rosemarie Benciu (18 ani), medaliată cu aur alături de echipa de sabie a României la ultimul Campionat European de juniori și cadeți. Chiar dacă părăsește România pentru America, sportiva promite că va participa la toate concursurile în care își va reprezenta țara.

„După BAC am să merg la facultate la New York. Deja am fost admisă, da, am aplicat înainte de Crăciun și acum tot ce am de făcut este să-mi iau BAC-ul și să-mi fac bagajele. Mă voi antrena cu echipa de sabie a facultății, de asemenea antrenorul de acolo este tehnician și la un club mare din Manhattan. Sunt sportive acolo, mai mari ca mine, de nivel internațional, care se află deja la New York University”, a declarat Rosemarie Benciu în emisiunea „Drumul spre performanță”, în studioul ProSport.

Tânăra de 18 ani se va întâlni peste Ocean cu alte speranțe ale României în scrimă, care au luat deja calea Americii. Antrenorul Sandu Constantin a detaliat: „Există un val, este de fapt o oportunitate pentru acești copii să studieze la facultăți bune, dar și marea lor dorință de a participa la competiții importante.

Colegă de club cu Vlad Covaliu, în Manhattan

Noi la club îl avem pe Radu Nițu tot în America, dar și Vlad Covaliu, colegul lui, este în Manhattan. Rosemarie se va antrena alături de Covaliu la același club, ceea ce este extraordinar. Sunt mulți trăgători acolo, le va prinde bine. Scrima te ajută și pe partea asta de școală. În America este un sistem foarte bun de întreceri între facultăți, de aceea ei caută sportivi de mare performanță la vârste fragede.

A face facultatea la Manhattan mi se pare un lucru extraordinar, iar ceea ce contează e că le oferă continuitate în acest sport. Nu numai că fac scrimă de plăcere, dar și performează. Cel mai bun exemplu este Radu Nițu, care vine la fiecare etapă de Cupă Mondială”, a declarat Sandu Constantin în emisiunea amintită.