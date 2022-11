Stere Halep: „Pot să-i dea și 100 de ani de suspendare, noi suntem curați ca lacrima”

Pe lângă numeroși oameni de tenis și din sportul mondial, Simona Halep are parte de susținere necondiționată și din partea tatălui ei, Stere Halep. Acesta spune că, indiferent de decizia tribunalelor, fiica sa are sufletul are o stare de spirit bună, știind că e 100% curată.

„Indiferent cum, şi 20 de ani să dea, noi suntem curaţi. Simona e curată 100%. Poate să dea şi 100 de ani suspendare. Noi suntem curaţi ca lacrima în faţa Domnului", a declarat Stere Halep, pentru Observator.

Tatăl Simonei Halep i-a luat în mai multe rânduri apărarea sportivei, menționând mereu că Dumnezeu este cel care va face dreptate.

Susține că fiica sa nu a luat ceva

„Vedem un lucru normal care se poate întâmpla la oricare. Specialiștii vor spune, nu putem să știm ce s-a întâmplat. Nu sunt specialist. Sunt convins că niciodată nu a luat ceva. Trebuie răbdare și Dumnezeu va scoate la lumină lucrul ăsta. Și noi suntem curați în suflet că Simona e curată, curată.

Nu a luat niciodată vreo substanţă. Simona e unicată la așa ceva, nu ar fi apelat niciodată la așa ceva. Starea ei de spirit e bună, dacă în suflet e curată, n-are de ce să se teamă", a declarat Stere Halep, după aflarea veștii că fiica sa a fost depistată povitiv cu o substanță interzisă în sport.