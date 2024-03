Sorana Cîrstea, pusă pe glume înaintea meciului cu Stephens. A treia întâlnire cu americanca în două luni

Sorana Cîrstea va debuta în această seară la Miami Open, unde o va înfrunta în turul 2 pe Sloane Stephens. Cele două jucătoare s-au întâlnit în acest an deja de două ori, împărțindu-și victoriile. Pe 11 februarie, românca a trecut de americancă la Doha, pentru ca pe 10 martie adversara jucătoarei noastre să să impună la Indian Wells.

Înaintea partidei programate diseară, în jur de ora 23.00, românca de pe locul 24 mondial a glumit cu privire la adversara sa, peste care tot dă în ultima vreme. "Sunt bucuroasă să încep în sfârșit competiția. La Indian Wells am terminat destul de devreme turneul și am avut aproape două săptămâni de antrenament. Sper să-mi găsesc jocul, să lupt și să câștig meciul. Chiar glumeam că aș vrea să mai încerc și alte adversare. Sper ca acum s-o vedem pe Sorana de la Doha", a declarat românca, potrivit DigiSport.

Presa de peste Ocean estimează că jucătoarea noastră va ieși câștigătoare din acest duel, chiar dacă Stephens a trecut în primul tur de o jucătoare nume, Angelique Kerber. Sportskeeda a pronosticat că Sorana Cîrstea se va califica mai departe la Miami, în urma unei confruntări decise în trei seturi.

Întâlnirile dintre Sorana Cîrstea și Sloane Stephens din acest an

Doha: 6-3, 6-2 pentru româncă

Indian Wells: 6-0, 7-5 pentru americancă