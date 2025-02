Sorana Cîrstea, momente amuzante după ce a ajuns în sferturi la Austin. „Dar nu sunt chiar așa de bătrână”

Sorana Cîrstea a ajuns pentru a doua oară consecutiv în sferturile unui turneu WTA, performanță pe care nu a mai realizat-o în ultimii doi ani. Românca de 34 de ani a învins-o la turneul WTA 250 de la Austin pe Diana Shnaider, a doua favorită, 6-3, 2-6, 6-4, după ce săptămâna trecută reușea aceeași performanță la Dubai.

Românca și-a asigurat prezența în ultimele opt și urmează să joace pe 1 martie pentru un loc în semifinale cu reprezentanta gazdelor, McCartney Kessler, locul 56 WTA. Sorana Cîrstea (34 ani), care a ieșit săptămâna aceasta din top 100 WTA (120), s-a impus după două ore și 4 minute în fața unei adversare de 20 de ani, care ocupă locul al 13-lea în ierarhia mondială. Românca și-a asigurat un cec de 6.815 de dolari și 54 de puncte WTA.

După calificarea dramatică, sportiva noastră a fost făcută să râdă în hohote la interviu, în momentul în care i-a spus că adversara ei are doar 20 de ani, aproape atât de mulți cât are ea în elita tenisului mondial. "În ultima vreme ea a jucat foarte bine, nu renunță niciodată la nicio minge. Trebuie să găsești modalități să câștigi un astfel de meci. Sunt foarte mulțumită de ceea ce am realizat", a spus Sorana, după care intervievatorul i-a transmis: "Este al doilea tău sfert de finală al sezonului, dar vreau să spun altceva: ea are 20 de ani, tu ești în circuit de aproape 20 de ani. Care este secretul, arăți de parcă de abia te-ai apucat de tenis?".

A treia ”victimă” din Top 15 WTA în 10 zile

Sorana a răspuns râzând: "Nu sunt chiar 20 de ani, dar nu sunt chiar așa de bătrână. Eu am venit în circuitul profesionist de foarte tânără. Niciodată nu am crezut că voi fi la acest nivel la vârsta asta. Ceea ce mă ține motivată este pasiunea, iubesc tenisul, iubesc să joc și încă simt că pot fi competitivă să fac lucruri grozave în tenis, să fiu o jucătoare de top. Încă am pasiune, vreau să înving jucătoare de top. Iubesc tenisul și vreau să continui. Sunt unul dintre oamenii norocoși care și-au transformat jobul în pasiune".

Victoria cu Shnaider a fost a 3-a a româncei contra unei adversare de top 15 WTA în ultimele 10 zile, după cele cu Daria Kasatkina și Emma Navarro de la Dubai, scrie Eurosport. Prin victoria de astăzi, Sorana Cîrstea a mai făcut un pas către revenirea între primele 100 de jucătoare ale lumii. ea a urcat 11 poziții în clasamentul WTA Live, pe locul 109, urmând să reintre în Top 100 mondial în cazul unui nou succes la Austin.