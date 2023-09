Simona Halep, suspendată. Ce înseamnă asta pentru cariera ei. „Marele obiectiv rămas a fost compromis”

Simona Halep a primit o suspendare de 4 ani în cazul de dopaj, pentru dubla campioană de Grand Slam fiind o lovitură de proporții. Marele obiectiv rămas în carieră, o medalie olimpică, a fost compromis, notează gsp.ro

Simona Halep are în palmares două trofee de Grand Slam și a stat săptămâni bune pe prima poziție a clasamentului WTA. Sportiva din Constanța a transmis în mai multe rânduri că marele obiectiv rămas în carieră este o medalie olimpică. Șansele au fost spulberate de verdictul venit din partea tribunalului independent Sports Resolutions.

Jocurile Olimpice din 2024, organizate la Paris, erau șansa ideală pentru Halep. Competiția era organizată chiar în complexul de la Roland Garros, locul unde Simona a trăit cele mai frumoase momente ale carierei, titlul din 2018 și finalele din 2014 și 2017.

În 2028, anul în care Los Angeles va organiza Jocurile Olimpice, Simona va avea 36 de ani.

„Vreau să cred că mai am totuşi o mică şansă la Paris, în 2024. Dar vreau să iau pas cu pas şi an cu an. Am de gând să joc trei ani, dar nu ştiu cum va fi. Parisul este oraşul meu preferat şi cu siguranţă o să fie plăcut dacă ajung acolo”, spunea Simona Halep, în iulie 2021

După mai bine de an de la ultima evoluție pe terenul de tenis - eșecul suferit pe 29 august 2022 în primul tur de la US Open - Simona Halep a primit astăzi verdictul din partea tribunalului Sports Resolutions. Dubla campioană de Grand Slam a primit cea mai drastică pedeapsă posibilă, o suspendare de 4 ani din tenis și din orice activitate legată de acest sport.

ITIA a emis astăzi după-amiază comunicatul oficial în care confirmă suspendarea: „ITIA confirmă că un tribunal independent a suspendat-o pe Simona Halep pentru o perioadă de 4 ani, din cauza încălcării Programului Anti-Doping. Dubla campioană de Grand Slam, în vârstă de 31 de ani, a fost găsită vinovată pentru două încălcări separate. Prima, cu substanța interzisă roxadustat, la US Open 2022. A doua este legată de iregularitățile din pașaportul său biologic.

Tribunalul Independent Sports Resolutions, întrunit pe 28 și 29 iunie 2023 la Londra, a ascultat opiniile specialiștilor și pe cele ale reprezentanților lui Halep. Halep în persoană a prezentat dovezi în fața curții. Pe 11 septembrie 2023, tribunalul a confirmat că a găsit-o vinovată pe jucătoare pentru încălcarea a două articole:

- prezența roxadustatului în proba de urină colectată pe 29 august 2022 la US Open

- folosirea unei substanțe sau unei metode interzise pe durata anului 2022, rezultat bazat pe colectarea a 51 de probe de sânge oferite de jucător prin programul antidoping”, a comunicat ITIA.

Suspendarea primită astăzi, dacă nu va fi întoarsă de TAS, o va ține departe de teren până pe 6 octombrie 2026. Revenirea în elită va fi una anevoioasă. Ștearsă complet din clasamentul mondial, Halep va putea ajunge pe tablourile principale ale turneelor WTA doar prin intermediul unor invitații primite din partea organizatorilor.