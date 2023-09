CTP critică dur apărarea Simonei Halep: „O prostieee! Ce, Roxadustat e zahăr pudră?”

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu crede că modul în care a fost apărată Simona Halep în cazul acuzației de dopaj este complet aberant, iar asta a dus finalmente la aplicarea pedepsei maxime fostului număr unu mondial.

Cristian Tudor Popescu a atacat extrem de dur modul în care avocații Simonei Halep i-au construit apărarea și crede că, de fapt, acesta este și motivul pentru care a primit o pedeapsă atât de drastică.

„O prostieee! Apărarea ei a fost o prostie! Am spus asta de nu știu câte ori. Am fost revoltat să văd atâtea amânări repetate, dar cum au ales avocații să o apere…

Am fost șocat! Păi, ce? Roxadustat e zahăr pudră să se găsească în suplimente de efort? E aberantă apărarea. Decizia e decizie, nu avem ce să facem”, a declarat Cristian Tudor Popescu pentru ProSport.

Simona Halep poate ataca cu apel decizia la TAS (Tribunalul de Arbitraj Sportiv), în termen de 21 de zile.

Când suspendarea Simonei Halep va expira, adică pe 6 octombrie 2025, românca va avea 35 de ani.

Cristian Tudor Popescu crede totuși că ultima carte se va juca la TAS, unde pedeapsa Simonei Halep ar putea fi redusă la jumătate.

„Simona poate să conteste la TAS și să îi fie redusă pedeapsa la jumătate. Considerându-se și anul cât a stat pe tușă, ar mai rămâne un an. Am putea spera în acest caz să revină. Ar fi foarte greu, dar Simona e puternică și cred că poate încerca”, consideră Cristian Tudor Popescu.

Reamintim că marți, 12 septembrie, Agenția Internațională de Integritate în Tenis a suspendat-o pentru patru ani din orice activitate sportivă pe Simona Halep.

Fostul număr unu mondial a fost depistată pozitiv cu Roxadustat la US Open 2022. Românca este suspendată provizoriu din octombrie 2022, astfel că și-a ispășit deja un an din pedeapsa primită.

„Dacă se menține decizia, cariera Simonei este terminată”

Gazetarul este de părere că singura șansă a Simonei de a reveni în tenis este ca pedeapsa să îi fie redusă.

„Dacă se menține decizia de patru ani și după verdictul de la Lausanne, e terminală pentru cariera Simonei. Nu văd cum ar mai putea relua [tenisul] după trei ani de suspendare. Și dacă această decizie va fi înjumătățită, tot e rău.

Simona e puternică, o văd capabilă să încerce să revină (n.r. - dacă suspendarea va fi redusă), dar e extrem de greu. Ar pleca de la zero, ar trebui să joace în turnee ITF, Challenger... Chiar dacă ar putea primi wild-card-uri în turneele WTA, deși acest lucru nu e de la sine înțeles. Moral, Simona este găsită vinovată fără rezerve pentru dopaj.

Prin această motivare, se înțelege de acolo, din datele din pașaportul biologic, că Simona a făcut asta în mod repetat și premeditat, că a fost conștientă. Dar asta e ceva ce eu nu am să cred până mor. Decizia e dură, dar nu mă surprinde. Mă temeam de această decizie”, a declarat CTP la Digi Sport.

„O asemenea apărare este de bezna minții”

CTP i-a atacat din nou pe avocații Simonei Halep, despre care spune că au venit cu o apărare absurdă, total de neînțeles în cazul dublei câștigătoare de Grand Slam.

„Trebuie să mai spun că apărarea făcută de Simona și avocații ei a fost o prostie. Nu avea cum să conteze o asemenea apărare, a fost ceva catastrofal, de bezna minții... Un supliment alimentar contaminat cu roxadustat? Cum? Roxadustatul e o substanță rară, găsită prin spitale. Ce, e zahăr sau drojdie?

Asta a fost apărarea avocaților. Ei au pus la punct asemenea abordare în care eu n-am crezut în niciun moment! Deși eu nu cred că a luat ceva intenționat. V-am spus, ce dracului?

Eu nu sunt Ilie Năstase, nu mă ridic la nivelul de a spune că, dacă era din Statele Unite, pedeapsa ar fi fost mult mai blândă. Nu voi fi niciodată în tabăra acelora care susțin că Simona a fost pedepsită, că România e o țară mică și așa mai departe...

Sigur că e ceva grav, e ceva ce pune sub îndoială întreaga carieră a Simonei Halep. Eu nu am date să contest ceea ce spun experții. Dar am argumentele mele personale. Am văzut-o pe Simona atâția și atâția ani, cred că am văzut 95% din meciurile jucate de ea în toți acești ani și nu am văzut-o niciodată apelând la un truc, cum sunt atâtea care recurg la tertipuri.

A fost mereu foarte dreaptă, cinstită. Dar asta nu înseamnă că pot să contest ce scrie acolo. Dar nu vreau să cred (n.r. - în motivarea verdictului), e mai bine să spun așa! Nu înseamnă că mă apuc acum să-i acuz pe cei din tribunalul respectiv de cine știe ce...”, spune Cristian Tudor Popescu.

„Cunosc un singur caz în istoria tenisului, care a revenit de la locul 217 la locul 1”

„Cunosc un singur caz în istoria tenisului, pe Andre Agassi, care a revenit de la locul 217 la locul 1. E extrem de greu să revii în clasament din poziții de a primi wild-card. Într-un scenariu foarte optimist, că [decizia] ar rămâne un singur an după TAS, Simona poate încerca, e puternică. Dar dacă rămân trei ani, nu cred că mai putem să discutăm”, a conchis Cristian Tudor Popescu la emisiunea „Fotbal Club” de la DigiSport.