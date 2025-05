Se rupe cuplul de aur din canotajul românesc? Simona Radiș a vorbit despre schimbări în barca de dublu vâsle

Campioana olimpică la canotaj Simona Radiș a afirmat, joi, când a fost întrebată dacă va continua să facă cuplu cu Ancuța Bodnar în barca de dublu vâsle feminin, medaliată cu argint la JO 2024, că în acest moment se caută formule noi de către conducerea tehnică.

„În acest moment se încearcă formule noi, se caută o relaxare psihică de care aveam nevoie, pentru că au fost niște ani foarte încărcați, iar noi am încercat să le facem față cu brio. Acum a venit vremea să ne relaxăm puțin, atât fizic, cât și mental, și să încercăm jocuri noi, după care să revenim în forță. Optimiste am fost mereu, noi nu am lăsat niciodată garda jos. Suntem la fel de serioase și abia așteptăm să vină următoarele competiții”, a declarat Radiș, care speră ca România să obțină rezultate bune și la proxima întrecere internațională, Campionatele Europene de la Plovdiv, Bulgaria, de la finalul lunii mai.

Colega sa de barcă Ancuța Bodnar a afirmat că plecarea italianului Antonio Colamonici de la conducerea tehnică a loturilor de canotaj a adus unele mici schimbări în pregătirea sportivilor în anul în care cantonamentul de iarnă a fost făcut în țară după mult timp.

Campioanele olimpice la canotaj Simona Radiș și Ancuța Bodnar au participat, joi, la o acțiune a Caravanei BeActive Edenia 2025, organizată de Agenția Națională pentru Sport, la Liceul Teoretic 'Ioan Petruș' din Otopeni, unde timp de o oră le-au fost elevilor 'profesoare' de sport.