Scoțienii, furioși după aflarea veștii că Hagi nu s-ar prezenta la reunirea lotului lui Rangers

Glasgow Rangers va debuta în noul sezon peste două săptămâni, deschizând prima etapă într-un duel cu Hearts, pe 3 august. Însă situația lui Ianis Hagi e deocamdată incertă, mai ales că impresarul Giovani Becali a învolburat apele, spunând că crede că internaționalul român nu se va prezenta la reunirea lotului scoțienilor.

"Ianis mai are un contract de un an cu Glasgow Rangers. Nu știu când și dacă se va prezenta la adunarea lotului. E în prag de a pleca. Acum, am auzit și eu, aud și eu în stânga-dreapta, că mai multe echipe l-ar dori. În sensul că Glasgow poate vrea să recupereze ceva pe el. Ianis n-are un salariu mic la ei. Vom vedea, e timp. De abia după acest european s-au deschis frontierele de transferuri, așa că vom vedea despre ce e vorba”, a declarat Giovani Becali în urmă cu o zi.

Scoțienii, supărați că Ianis Hagi nu are de gând să-și onoreze contractul

Vestea că Ianis Hagi ar putea să nu se prezinte la reuniunea lotului i-a infuriat pe scoțieni, care s-au lansat astăzi într-un atac la adresa impresarului român, dar și a internaționalului de 25 de ani. "Ianis Hagi a anunțat prin intermediul agentului său, Giovanni Becali, că nu se va întoarce la Ibrox pentru pre-sezon și nici nu are de gând să își onoreze contractul cu Rangers. Becali, cunoscut pentru afirmațiile sale exagerate, sugerează acum că Hagi este pregătit să încalce contractul și să plece la un alt club fără acordul lui Rangers.

În ciuda faptului că Ibrox Noise susține plecarea mijlocașului supraevaluat (a cărui perioadă în Spania a fost chinuitoare și nici chiar naționala României nu a fost interesată să-i acorde prea multe minute în vară), aceasta ar fi o încălcare completă a termenilor contractului său.

Ianis Hagi trebuie să se prezinte la echipă

Ca jucător al lui Rangers, Hagi trebuie 100% să se prezinte la club în această vară. Evident, relația dintre cele două părți e încheiată, iar Rangers nu îl mai vrea înapoi, însă el este încă jucătorul lor și trebuie să își respecte contractul pe care l-a semnat. Haosul continuă la Rangers și în această vară", au scris cei de la Ibroxnoise.

Ianis Hagi a fost împrumutat sezonul trecut în Spania, la Deportivo Alaves. Acum, el le-a cerut impresarilor săi să-i găsască o echipă la care să joace, dar nu sub formă de împrumut.