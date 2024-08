Scandal și la Jocurile Paralimpice. Valentina, fostul Valentino, va alerga în cursele feminine de atletism pentru orbi

Valentina Petrillo este prima femeie transsexuală care va concura la Jocurile Paralimpice. Ea va alerga în probele de 200 și 400 de metri, pentru sportivii cu deficiențe de vedere, la Paris.

Italianca de 50 de ani s-a născut bărbat, dar de 5 ani urmează tratamente pentru a deveni femeie. „Am început tranziția în 2019, iar în 2020 mi-am împlinit visul, care era să concurez în categoria feminină, să fac sportul pe care l-am iubit întotdeauna. Am ajuns la 50 de ani înainte ca acesta să devină realitate...cu toţii avem dreptul la o a doua alegere de viaţă, la o a doua şansă”, a declarat sportiva, care până acum 5 ani se numea Valentino, conform The Associated Press.

La fel ca în cazul pugilistei Imane Khalif, care a fost acceptată în concurs deși nivelul de testosteron era la nivelul unui bărbat, acest fapt producând divergențe între federația de specialitate și organizatorii Jocurilor Olimpice, și acum există discuții. Federația internațională de atletism a interzis femeilor transgen să concureze la categoria feminină în cadrul evenimentelor internaţionale, în cazul în care tranziţia la genul feminin a fost făcută după pubertate. Însă World Para Athletics (WPA) a avut o viziune diferită, scrie gsp.ro.

O adversară a acuzat ”o nedreptate”

Unele dintre adversarele Valentinei Petrillo au reclamat că sportiva italiană are parte de un avantaj incorect. Anul trecut, o adversară, iberica Melani Berges, a calificat participareea acesteia în concursul feminin drept o „nedreptate”. Ea declarat că, deşi acceptă şi respectă persoanele transgen, „nu mai vorbim despre viaţa de zi cu zi, vorbim despre sport, care necesită forţă, un fizic”.

Comitetului Paralimpic Spaniol a reacționat: „Respectăm regulamentele World Para Athletics, care permit în prezent femeilor trans să concureze, aşa cum este cazul Valentinei Petrillo, dar, privind spre viitor, credem că ar fi oportun să ne îndreptăm spre o uniformizare a criteriilor cu lumea olimpică în legătură cu această chestiune”.

Valentina Petrillo susține că e dezavantajată

Petrillo a admis că îi înţelege pe cei care se întreabă dacă ea ar trebui să concureze în categoria feminină. „M-am întrebat «Dar Valentina, dacă ai fi o femeie biologică şi ai vedea o Valentina alergând cu tine, ce ai crede?» Şi mi-am răspuns că şi eu aş avea unele îndoieli. Dar apoi, prin experienţele mele şi prin ceea ce am învăţat, pot afirma clar ... că nu înseamnă că, pentru că m-am născut bărbat, voi fi mai puternică decât o femeie”, au fost cuvintele Valentinei Petrillo.

Ea a declarat că situația în care se află reprezintă de fapt un dezavantaj: „Faptul că trec printr-un tratament hormonal înseamnă că merg împotriva corpului meu, deci împotriva biologiei corpului meu şi asta este cu siguranţă ceva care nu este bun pentru el”, a spus Valentina Petrillo.