Scandal după scandal la Craiova. Mititelu jr, acuzat că-și bate jucătorii în vestiar!

Portarul Robert Popa, nemulțumit de statutul de rezervă la FCU Craiova, spune că nu s-a mai prezentat la antrenamentele echipei de frica lui Adrian Mititelu jr, fiul patronului echipei.

Popa (19 ani), internaționalul de tineret, a declarat pentru gsp.ro că după meciul cu Rapid, de vinerea trecută, a transmis conducerii clubului că vrea rezilierea contractul scadent în 2026, deoarece a intrat în dizgrația lui Adrian Mititelu jr.

”Am anunțat conducerea că vreau să am o discuție cu domnul Mititelu despre viitorul meu la FCU, iar până nu vorbesc cu dânsul, nu mă mai prezint la antrenamente. În iarnă am aflat că a primit ordin de la fiul său să nu mai apăr până în vară. Adiță (n.r. juniorul familiei Mititelu) are și el un cuvânt de spus, chiar unul destul de mare”, și-a început povestea Robert Popa.

”Te fac eu pe tine, eu sunt patron”

”Totul a început când eram accidentat. Eram în lojă, alături de 15-20 de persoane, la meciul nostru cu CSU Craiova, din retur, iar în pauză a venit la mine Adrian Mititelu jr. și mi-a spus pe un ton golănesc: "Popică, nu-mi place de tine că ești cel mai slab portar din istoria Craiovei. Avem 50 de goluri luate! Nu o să mai joci niciodată la echipa asta, te fac eu pe tine, eu sunt patron!”.

M-am simțit jignit. După vreo două-trei zile, tata l-a sunat pe Adrian Mititelu. Nea Adi i-a spus lui tata că își cere scuze, că băiatul lui a greșit, și l-a asigurat că nu o să am nicio problemă. Sincer vă spun că îmi este și frică să mă mai duc la antrenamente. Adiță m-a amenințat că mă face el pe mine.

Dacă mi se asigură integritatea corporală la antrenamente și că nu o să pățesc nimic la acțiunile echipei eu mă voi prezenta până la rezilierea contractului. Mă tem pentru că Mititelu junior are astfel de episoade, să se ia de jucători. Au fost atâtea cazuri. A sărit și la bătaie. Nu pot să le dau numele acelor jucători. Unii nu mai sunt la echipă, alți mai sunt”, a spus Robert Popa pentru gsp.ro.

Adrian Mititelu s-a arătat consternat de acuzațiile portarului fugar de la Craiova: „Tot ce susține Popa reprezintă doar invenții și lucruri neadevărate! Sunt stupefiat de ceea ce poate să spună, el va trebui să probeze toate aceste mizerii, o să-l acționez în instanță pentru calomnie și defăimare!”, a spus patronul FCU.

”Nici nu pot să-i garantez postul de titular. E un atac mizerabil, să ne forțeze mâna să joace titular. Nu e obișnuit cu concurența. Aveam de gând să îl folosim pentru că eram conștienți că are nevoie de jocuri pentru a fi în lotul de la Euro U21, dar acum avem șanse la play-off, iar Gurău apără foarte bine și nu putem să îl scoatem din poartă”, a încheiat Mititelu senior.