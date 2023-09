Sabalenka, criză înfiorătoare de nervi în vestiar: Imaginile de la US Open fac înconjurul lumii VIDEO

Aryna Sabalenka (25 de ani) e, începând de astăzi, ocupanta locului 1 WTA, statut pe care și l-a asigurat, odată cu eliminarea suferită de Iga Swiatek la US Open 2023, după cum Adevărul a explicat aici. Doar că această trecere în fotoliul de lider mondial n-a fost urmată și de câștigarea unui Grand Slam, așa cum și-ar fi dorit sportiva din Belarus. Din păcate pentru Sabalenka, ea a pierdut ultimul act, la New York, după o finală dramatică redată de Adevărul aici.

Așadar, Sabalenka rămâne cu un singur titlu major, Australian Open 2023, plus trei semifinale de Grand Slam (French Open 2023, Wimbledon 2021, 2023) și finala de la US Open 2023. Un bilanț cam sărac, având în vedere că, în acest sezon, Aryna a atins careul de ași în toate întrecerile majore. Probabil, de aceea, după finala de la US Open, Sabalenka a făcut o veritabilă criză de nervi.

Ajunsă în vestiar, unde credea că nu o vede nimeni, Sabalenka și-a pus jos geanta de echipament, dar și trofeul primit pentru locul 2. Apoi, în liniște, și-a scos racheta din geantă și a făcut-o praf! Când și-a descărcat nervii, Sabalenka, redevenită liniștită, a dus racheta la coșul de gunoi! Imaginile de mai jos au apărut pe rețelele de socializare și fac înconjurul lumii: