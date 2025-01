S-au bătut, apoi s-au căsătorit. Două pugiliste s-au îndrăgostit una de alta în timp ce își dădeau pumni în ring

Jessica Camara a ratat șansa aseară de a deveni campioană mondială la categoria ușoară, versiunea WBC, după ce meciul ei cu Caroline Dubois s-a încheiat la egalitate. Partida de la Sheffield a fost un prilej pentru jurnaliștii de la The Sun să amintească un episod rara întâlnit în sport.

Jessica Camara s-a duelat în 2017 cu Erika Jeanette Hernandez într-o partidă disputată la Ontario, la categoria semimijlocie. Canadianca s-a îndrăgostit de adversara sa din ring, iar doi ani mai târziu cele două rivale au ajuns să se căsătorească și să-și trăiască viața împreună.

Pugilista și-a adus aminte că a rămas cu privirea ațintită la adversara sa, însă nu pentru a o intimida, ci pentru că a simțit o „conexiune”. Chiar dacă nu s-au menajat în ringul de box și și-au împărțit pumni, cele două au simțit ”o conexiune”. ”A fost o scânteie. Nu o mai văzusem niciodată pe Erika, dar imediat am simțit ceva puternic. I-am cerut antrenorului meu să meargă să vorbească cu Erika și să-i ceară numărul de telefon. A ezitat, dar nu aveam chef de glume. S-a dus la Erika și s-a întors cu numărul ei”, a spus Jessica Camara, citată de thesun.co.uk.

Greu la început, pentru că nu vorbeau aceeași limbă

Sportiva canadană a explicat că apoi au existat probleme în ceea ce privea comunicarea cu Hernandez, deoarece iubita sa, originară din Mexic, vorbea doar limba spaniolă, în timp ce ea știa doar engleză. Cele două au folosit Google Translate: ”Erika nu vorbea engleză, iar eu nu vorbesc spaniolă. Timp de un an am vorbit pe Facebook. Apoi, am stabilit să ne întâlnim în Cancun. Nu a fost ușor. Am ajuns să vorbim pe Facebook folosind Google Translate”, a adăugat Jessica Camara. Cele două sportive s-au căsătorit și în prezent, locuiesc la Montreal.