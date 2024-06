Rușii, în lacrimi la French Open: eroina lor, bătută în semifinale de o italiancă de doar 1,63 de metri

Jucătoarea italiană de tenis, Jasmine Paolini, a învins-o joi pe rusoaica Mirra Andreeva, 6-3, 6-1, şi s-a calificat în finala turneului de Mare Şlem de la Roland Garros, unde o va întâlni pe poloneza Iga Swiatek, numărul unu mondial.

Jasmine Paolini, locul 15 mondial, în vârstă de 28 de ani, a câştigat uşor surprinzătoarea semifinală cu Mirra Andreeva, locul 38 WTA, care are numai 17 ani. Pentru cele două jucătoare a fost prima prezenţă într-o semifinală de Mare Şlem.

În sferturi, Paolini a eliminat-o pe kazaha Elena Rîbakina, locul 4 mondial, în trei seturi, 6-2, 4-6, 6-4. În aceeaşi fază a competiţiei, Andreeva a dispus de belarusa Arina Sabalenka, numărul 2 mondial, tot în trei seturi, 6-7 (5/7), 6-4, 6-4.

În prima semifinală, Iga Swiatek a trecut în două seturi, 6-2, 6-4, de jucătoarea americană Coco Gauff, numărul 3 mondial.

Swiatek a câştigat de trei ori turneul de la Roland Garros, în 2020, 2022 şi 2023, şi are în palmares şi o victorie la US Open, în 2022. Gauff, victorioasă la US Open 2023, a fost învinsă de Swiatek în finală la Roland Garros în 2022.

French Open 2024, semifinale

Feminin, astăzi

Swiatek (1 WTA) – Gauff (3 WTA)

6-2, 6-4

Paolini (15 WTA) – Andreeva (38 WTA)

6-3, 6-1

Masculin, vineri

Alcaraz (3 ATP) – Sinner (2 ATP)

Zverev (4 ATP) – Ruud (7 ATP)

Sesiunea de vineri va începe după ora 16.00, Eurosport / Platforma X.

Premiile de la French Open 2024

*Turul I: 73.000 de euro

*Turul II: 110.000 de euro

*Turul III: 158.000 de euro

*Optimi: 250.000 de euro

*Sferturi: 415.000 de euro

*Semifinale: 650.000 de euro

*Accederea în finală: 1.200.000 de euro

*Câștigarea trofeului: 2.400.000 de euro