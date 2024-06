Djokovici, minciună demontată: cum s-a încercat discreditarea sârbului, încă o dată, ca-n pandemie

Novak Djokovici (37 de ani, 1 ATP) a fost printre victimele colaterale ale pandemiei de COVID-19.

Ce i s-a întâmplat, în perioada 2021-2022, va rămâne în istoria neagră a omenirii. Atunci, am etichetat unul dintre cei mai mari sportivi din istorie, un etalon al sănătății, drept un „pericol pentru sănătate publică“. Sub acest pretext, sârbului i s-a „furat“ șansa de a juca în mai multe turnee și a fost prezentat lumii drept „antivaccinist“. Aberația a fost atât de mare, încât până și BBC s-a sesizat și a arătat, cu argumente, că Djokovici n-a avut nimic, niciodată, împotriva vaccinurilor tradționale. S-a opus însă vaccinării anti-COVID cu forța, sub amenințarea excluderii din viața socială.

Între timp, demența pandemică s-a terminat, dar acum s-a încercat, încă o dată, discreditarea lui Djokovici. De această dată, sub pretextul că va refuza operația, după ce a fost diagnosticat cu o ruptură de menisc la French Open. Afecțiunea a și forțat retragerea sârbului din turneu, înaintea partidei pe care ar fi trebuit să o joace, ieri, în sferturi, cu Casper Ruud (7 ATP). Mai mult decât atât, începând de luni, Nole va pierde și șefia clasamentului mondial, italianul Jannik Sinner (22 de ani, 2 ATP) urmând să treacă pe primul loc.

Va sacrifica Wimbledon pentru JO 2024

Revenind la Djokovici, s-a speculat, într-o primă fază, că fiind un „dușman“ al științei, al medicinei tradiționale, în general, acesta va evita operația necesară după ruptura de menisc. Mai mult, s-a spus că sârbul va apela la medicina alternativă și va merge la celebra Marijana Kovacevici (au fost la ea, de-a lungul anilor, și mulți sportivi români) pentru a fi repus pe picioare.

Spre deosebire de campania de denigrare, care a durat un an și jumătate împotriva lui Nole în pandemie, de această dată, această idee aberantă a „trăit“ doar câteva ore. Pentru că Djokovici a anunțat că se va opera, intervenția chirurgicală având loc, aseară, la Paris. Potrivit Eurosport, Nole a fost la clinica Ramsay Sante și de el s-au ocupat unii dintre cei mai buni medici ai lumii.

De acum, pentru Novak va începe o tentativă infernală de a fi refăcut pentru Jocurile Olimpice de la Paris (26 iulie – 11 august). Perioada minimă de refacere, după o operație la menisc, e de trei săptămâni. Drept urmare, Nole va sări peste Wimbledon (1-14 iulie), așa cum va proceda și spaniolul Rafael Nadal. Ambii sportivi își propun să joace la JO 2024, cu orice preț!

Dacă Nadal are deja două medalii olimpice de aur în palmares, în schimb, pentru Djokovici performanță câștigării aurului olimpic e singura care lipsește din CV-ul său stelar, la ora actuală. Deși a participat la patru ediții ale Jocurilor Olimpice (2008, 2012, 2016 și 2020), sârbul a ajuns o singură dată pe podium, cucerind bronzul la Beijing 2008, la simplu. De aceea, Djokovici ține să fie prezent acum, la Paris, în ceea ce va fi, cu siguranță, ultima sa șansă de a aduce un aur pentru Serbia.

Va merge la Marijana, dar pentru refacere

După ce s-a lăsat pe mâna medicilor, spre dezamăgirea celor care au răspândit o minciună grosolană, Nole va merge, totuși, și la Marijana Kovacevici, la Belgrad. Nu va recurge însă la această opțiune, în detrimentul operației normale, ci pentru a urma acolo procesul de refacere.

Potrivit Eurosport, care a citat presa din Serbia, Marijana s-a și lăudat deja că îl va pune pe Nole pe picioare, în timp record. „Când sosește jucătorul, se întâlnește cu cel mai bun specialist în diagnostice din țară, se face o scanare inițială și se determină amploarea accidentării. Estimăm exact câte ore va dura refacerea. Terapiile sunt atât de puternice, încât o oră de terapie înlocuiește o săptămână de tratament cu orice altă metodă din lume. Așa că, dacă se spune că Djokovici trebuie să se odihnească o lună, îi voi rezolva problema în patru ore“, a declarat Marijana Kovacevici.

În ciuda acestui entuziasm manifestat de omul care a lucrat cu nume mari din sportul mondial, precum Steteven Gerrard, Frank Lampard sau Vincent Kompany, e foarte greu de crezut că Djokovici se va reface, în totalitate, în câteva ore. De altfel, nici el nu intenționează să riște, agravându-și problema. Motiv pentru care, potrivit „L’Equipe“, și-a și luat deja gândul de la Wimbledon 2024, unde avea de apărat 1.200 de puncte ATP pentru finala pierdută, anul trecut, cu Carlos Alcaraz.

*Novak Djokovici (37 de ani, 1 ATP): Trebuie să mă retrag de la Roland Garros din cauza unei rupturi de menisc la genunchiul drept. A fost o decizie grea pe care am luat-o cu echipa mea, după o analiză atentă.