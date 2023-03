Rugby-ul românesc, rezultate mari pe bani puțini: „Stejarii“ au pornit cu dreptul într-un an crucial

Naţionala României s-a clasat pe locul al treilea în Rugby Europe Championship 2023, după ce a învins dramatic echipa Spaniei cu scorul de 31-25 (8-10), în finala mică, desfăşurată pe Estadio Nuevo Vivero din Badajoz (Spania).

Echipa antrenată de Eugen Apjok a avut minute bune de joc şi a reuşit să se desprindă la 25-13. O serie de erori au făcut ca Spania să reuşească egalarea, 25-25 (71). „Stejarii“ au gestionat mai bine finalul şi au reuşit să obţină victoria graţie a două lovituri de pedeapsă transformate de Vlăduţ Popa. Pentru România au marcat eseuri Marius Simionescu (40+1), Cristi Chirica (42), Gabriel Pop (49), Gabriel Rupanu (53), Paul Popoaia a marcat dintr-o lovitură de pedeapsă (36) şi o transformare (43), iar Vlăduţ Popa a adăugat şi el două lovituri de pedeapsă (74, 80+2).

Rugby Europe Championship, ediția din 2023, a fost câştigată de reprezentativa Georgiei, care s-a impus în finala mare în faţa Portugaliei cu scorul de 38-11 (12-11).

Mihai Macovei: „Suntem masochiști!“

Căpitanul Mihai Macovei a declarat, după victoria cu Spania, că el şi colegii săi au fost „masochişti“, deoarece au oferit cadou adversarilor 21 de puncte în acest meci.

„Cred că suntem masochişti, am dat 21 de puncte gratuit adversarilor. Trebuie să lucrăm mai mult la concentrare. Pentru că jocul a fost bun, dar... e păcat că am dat 21 de puncte cadou Spaniei. În general jocul a fost bun, am avut momente bune pe atac, uneori şi unele sincope în apărare, dar le-am reglat. Am fost o echipă azi, dar trebuie să creştem împreună de la meci la meci. Dacă o luăm individual nu o să ajungem nicăieri“, a afirmat Macovei într-un interviu acordat Federaţiei Române de Rugby.

„Pe suporteri îi rog să fie mai indulgenţi cu noi, suntem o mână de oameni şi facem mereu tot ce putem. Am avut şi momente grele... şi vreau să fie alături de noi. Dar văd numai mesaje negative pe care noi, jucătorii, nu le merităm. Noi încercăm să facem totul pe teren. De aceea îi rog în perioada următoare să fie alături de noi pentru că urmează Cupa Mondială“, le-a transmis suporterilor căpitanul României.

„Stejarii“ vor juca la Mondialul din 2023

Pentru naționala României urmează un an în care punctul culminant va fi Mondialul găzduit de Franța, între 8 septembrie – 28 octombrie. „Stejarii“ se află în grupa B și vor juca după următorul program:

*9 septembrie (Bordeaux): Irlanda – România

*17 septembrie (Bordeaux): Africa de Sud – România

*30 septembrie (Lille): Scoția – România

*8 octombrie (Lille): Tonga – România

De precizat că Africa de Sud e campioana mondială en-titre, partida programată pe 17 septembrie fiind o adevărată sărbătoare pentru „Stejari“. Până atunci, forul condus de Alin Petrache produce rezultate notabile, cu bani foarte puțini. Potrivit cifrelor oficiale, publicate de Ministerul Tineretului și Sportului, Federația Română de Rugby a primit 1,24 de milioane de euro pentru acest an. Chiar dacă, aproape sigur, suma va fi suplimentată ulterior, așa cum se întâmplă mereu, vorbim despre un buget mic, comparativ cu ce se întâmplă, la nivel internațional.