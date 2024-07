Românii, duși cu vorbe goale: cum au călcat Burleanu și Iordănescu pe nervii suporterilor

Site-ul frf.ro a oficializat, ieri despărțirea naționalei de selecționerul alături de care s-a obținut, mai întâi, calificarea la Euro 2024, iar apoi accederea în optimile turneului final.

„Federația Română de Fotbal anunță încheierea colaborării cu Edward Iordănescu. Edward Iordănescu, al cărui contract expiră la finalul lunii iulie, nu va continua pe banca echipei naționale a României. Ca urmare a discuțiilor avute, Federația Română de Fotbal înțelege și respectă decizia lui Edward Iordănescu de a face o pauză“, e un fragment din comunicatul oficial.

La scurt timp, a venit și postarea lui Edward Iordănescu, unul kilometric, din care ar fi de reținut următoarele idei: „Am promis familiei mele, în momentele grele prin care am trecut din acest parcurs, când ea a suferit și m-a susținut dincolo de toate, că îmi voi îndeplini și datoria față de ea, după ce îmi voi face deplin datoria față de echipa națională și față de România. Acum e momentul să îmi țin cuvântul și față de familia mea. Nu am negociat nici măcar o secundă cu cineva! Am avut o relație perfectă cu echipa FRF. Nu am venit la echipa națională pentru bani. Nu plec de la echipa națională pentru bani. Acum trebuie să aleg drumul firesc după ce am încheiat împreună un parcurs fericit“.

Vorbe goale înainte de Euro 2024

Așadar, din textele de mai sus se subînțelege că Edward Iordănescu, epuizat și preocupat de familia sa, a refuzat continuarea colaborării cu FRF pe motiv că își dorește o pauză.

Toate bune și frumoase, doar că nu se explică nicăieri de ce acest lucru n-a fost anunțat înainte de turneul final? Sau măcar imediat după eliminarea cu Olanda din optimi, acum 21 de zile?

De fapt, dacă ne întoarcem în timp și parcurgem declarațiile părților, în zilele dinainte de Euro 2024, dăm de niște vorbe goale. Care caracterizează atât administrația Burleanu, cât și selecționerul care tocmai a renunțat la funcție:

*Edward Iordănescu (3 iunie): Îmi doresc să continui cu echipa naţională, alături de grupul frumos pe care îl avem, cu încredere şi entuziasm, însă nu depinde doar de mine. Cred că dacă ne-ar fi propus un contract acum, pe care să-l rediscutăm după Euro, l-aş fi luat foarte serios în calcul.

*Răzvan Burleanu (4 iunie): Au fost mai multe discuţii la nivelul avocaţilor, sunt câteva clauze noi în momentul de faţă în contract, în ceea ce priveşte plata, dar şi alte beneficii. În momentul de faţă, mingea e în terenul lui, aşteptăm răspunsul şi acordul lui.

*Burleanu (12 iunie): Există deja un acord verbal între cele două părți angrenate în acest contract (n.r. FRF și Edi Iordănescu), probabil e doar o chestiune de moment până se va anunța.

*Edward Iordănescu (12 iunie): Îmi doresc să rămân la naţională, cu încredere, entuziasm, dar nu depinde doar de mine. Contează şi Euro, vreau şi reconfirmarea echipei.

Urmează Liga Națiunilor pentru echipa națională

În Liga Națiunilor, suntem în „C“, după retrogradarea de la începutul mandatului lui Edward Iordănescu. Ceea ce înseamnă că, în acest an, țintim revenirea în „B“ prin câștigarea grupei din care facem parte. Iată programul meciurilor:

*Vineri, 6 septembrie (ora 21.45): Kosovo - România

*Luni, 9 septembrie (ora 21.45): România - Lituania

*Sâmbătă, 12 octombrie (ora 21.45): Cipru - România

*Marți, 15 octombrie (ora 21.45): Lituania - România

*Vineri, 15 noiembrie (ora 21.45): România - Kosovo

*Luni, 18 noiembrie (ora 21.45): România – Cipru