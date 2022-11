România se revoltă după „jaful“ de la handbal: Pintea și Neagu, postări acide

România va juca, astăzi (ora 16.30, Digi Sport, Orange Sport, Prima Sport), cu Germania în ultima ei partidă de la Grupa Principală II. În cazul în care tricolorele se vor clasa pe 3, atunci va urma un meci cu locul 3 din Grupa Principală I, învingătoarea urmând să fie pe 5 în ierarhia finală a Europeanului de handbal feminin. Șansele sunt însă mici pentru fetele pregătite de Florentin Pera, așa că, cel mai probabil, după meciul de astăzi urmează drumul de întoarcere spre țară.

Problema e că, deși meciul cu Germania e la câteva ore distanță, în continuare, handbalistele tricolore sunt sub influența meciului de marți seară, cu Muntenegru. Pentru că înfrângerea, 34-35, a pus capăt visului calificării în semifinale printr-o clasare pe primele două locuri în Grupa Principală II. Mai rău, Neagu și colegele ei au rămas cu convingerea că cele două austriece, care au arbitrat meciul cu Muntenegru, au viciat rezultatul final.

Așadar, imediat după partida de marți seară, Neagu s-a dezlănțuit, oferind niște declarații explozive, așa cum Adevărul a scris aici. Iar acuzele lansate din tabăra tricoloră au curs și pe Facebook. Și selecționerul Florentin Pera s-a arătat revoltat de arbitrajul din partida cu Muntenegru. Iată postările și declarațiile din ultimele ore:

*Crina Pintea pe Facebook: Nu e posibil să nu dai, să nu vezi dublu dribling la ultima fază, iar asta e doar o fază din meci. Simt frustrare pentru ceea ce s-a întâmplat pe teren. Pentru că o competiție la un asemenea nivel a ajuns să fie decisă altfel decât prin jocul de handbal. Suntem oare atât de mici, încât sa nu ni se permită sa scoatem capul printre cei mari? Am simțit-o și la turneul preolimpic, când am fost eliminați pe nedrept, dar am vrut sa cred ca a fost doar o greșeală… Au existat dăți când n-am putut, când jocul echipei noastre n-a fost cel dorit, dar acum?! Am fost o nucă tare și mă bucur, căci a fost nevoie de 9 jucătoare (n.r. – aluzie la cele două arbitre, plus cele șapte jucătoare din echipa adversă) ca să putem fi învinse!

AZI NOI AM CÂȘTIGAT! Am câștigat prin muncă, dorință si tăria de caracter pe care le-am arătat până la final. Am câștigat prin spiritul de echipă și felul în care ne-am luptat, deși am simțit că nu mai e vorba doar despre handbal… Sunt mândră de noi!

*Cristina Neagu pe Facebook: România merită mai mult respect. Merit mai mult respect. Ce s-a întâmplat, aseară, depășește fair play-ul și respectul, valori pe care le prețuiesc atât de mult în sportul nostru. Moment trist pentru handbal, în general.

*Florentin Pera la conferință: Vreau să felicit echipa Muntenegrului, dar și să spun că sunt foarte mândru de jucătoarele mele. Au luptat până la final. Pentru mine, jucătoarele mele au câștigat acest meci! E opinia mea, nu vreau să spun prea multe acum pentru că sunt foarte nervos. Asta e viața în sport, încercăm acum să fim concentrați la meciul următor. Nu multe echipe înscriu 34 de goluri contra Muntenegrului, dar am avut problemele în apărare. Asta e situația, trebuie să ne gândim la meciul următor.

Euro 2022, Grupa Principală II, astăzi, ultima etapă

România – Germania 16.30

Olanda – Muntenegru 19.00

Franța – Spania 21.30

Clasament după patru meciuri

1. Franța 8 puncte

2. Muntenegru 6 puncte

3. Spania 3 puncte

4. Olanda 3 puncte

5. Germania 2 puncte

6. România 2 puncte

*Primele două clasate merg în semifinale. Locul 3 oferă șansa unui meci pentru locul 5 în clasamentul final de la Euro 2022.

România, la Euro 2022

Prima fază a grupelor

*28-29 cu Olanda

*21-35 cu Franța

*31-23 cu Macedonia de Nord

Grupa Principală II

*România – Spania 28-27

*România – Muntenegru 34-35

*Astăzi (ora 16.30): România – Germania

Calendarul turneului, fazele eliminatorii

*Semifinale: 18 noiembrie

*Meciul pentru locul 5: 18 noiembrie

*Finala mică: 20 noiembrie

*Finala: 20 noiembrie

Toate partidele vor fi găzduite de „Arena Stožice“ (Ljubljana, Slovenia).

Lotul convocat de selecționerul Florentin Pera

*Portari: Diana Ciucă (Rapid), Iulia Dumanska (Gloria Bistriţa), Daciana Hosu (Râmnicu Vâlcea);

*Interi stânga: Cristina Neagu (CSM Bucureşti), Bianca Bazaliu (Gloria Bistriţa), Diana Lixandroiu (CSM Slatina), Sorina Grozav (Rapid);

*Centri: Laura Pristăviţă (Gloria Bistriţa), Eliza Buceschi (Rapid);

*Extreme dreapta: Alexandra Badea (Rapid), Sonia Seraficeanu (Gloria Bistriţa), Mihaela Mihai (CSM Bucureşti);

*Extreme stânga: Nicoleta Dincă (Gloria Bistriţa), Alexandra Dindiligan (CSM Bucureşti), Corina Lupei (Râmnicu Vâlcea);

*Pivoţi: Crina Pintea (CSM Bucureşti), Lorena Ostase (Rapid), Andreea Ţîrle (Minaur Baia Mare).

*Stafful tehnic: Florentin Pera (principal), Bogdan Burcea (secund), Ildiko Barbu Kerekes (antrenor cu portari).