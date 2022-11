România poate ajunge în semifinale la Euro 2022! Scenariul incredibil prin care prindem locul 2 în grupă

După victoria fabuloasă cu Spania, scor 28-27, cu golul reușit de Bianca Bazaliu în ultima secundă, naționala de handbal a României păstrează, în continuare, șanse teoretice la calificarea în semifinale!

Cu primele două puncte în grupa principală la Campionatul European de handbal, ”tricolorele” speră la o calificare miraculoasă în semifinalele compeției. Reprezentativa lui Florentin Pera are nevoie, în primul rând, să bată atât Muntenegru, cât și Germania în cele două meciuri pe care le mai are de disputat în această fază, pe 15, respectiv 16 noiembrie.

114,98 km/h a avut șutul expediat de Bianca Bazaliu contra Spaniei. E cea mai mare viteză înregistrată la Euro 2022!

Cele 6 puncte i-ar fi de ajuns României să prindă locul 2, calificant în semifinale, dacă Franța, liderul grupei, câștigă toate jocurile rămase, iar Muntenegru, în schimb, pierde cele două partide pe care le mai are de disputat. În plus, Olanda trebuie să piardă contra Spaniei.

Ne trebuie două victorii, plus jocul rezultatelor

Un scenariu cu adevărat incredibil, dar în handbal s-au văzut multe. Cert este că, având încă șanse de calificare mai departe la Euro 2022, ”tricolorele” vor da totul în cele două partide rămase. Cu Muntenegru trebuie să se autodepășească, iar cu Germania o victorie le este la îndemână: nemțoaicele sunt la nivelul nostru. De altfel, cu Germania am remizat chiar înainte de startul Campionatului European de handbal, în ultimul meci de pregătire.

Bianca Bazaliu, cea care a adus victoria ce o ține pe România în cărți pentru calificare, a explicat cum a gândit în momentul aruncării fabuloase de la 15 metri, în ultima secundă a confruntării cu Spania: „Am văzut că nu mai aveam timp, am primit mingea de la Neagu și am dat! Acum avem o șansă mare, trebuie să jucăm fiecare meci în parte și să ne continuăm drumul. Mă simt foarte bine cu fetele, suntem bine toate. În ultimele secunde nu mai e nevoie de nimic, iei mingea și o dai, atât!”.

Euro 2022, Grupele Principale

Grupa Principală I

Vineri

Croația – Slovenia 18-26

Ungaria – Danemarca 27-29

Clasament

1 Norvegia 4 puncte (2 meciuri)

2. Danemarca 4 puncte (3 meciuri)

3. Slovenia 4 puncte (3 meciuri)

4. Suedia 2 puncte (2 meciuri)

5. Croația 2 puncte (3 meciuri)

6. Ungaria 0 puncte (3 meciuri)

Grupa Principală II

Vineri

Olanda – Germania 28-36

România – Spania 28-27

Clasament

1. Franța 4 puncte (2 meciuri)

2. Muntenegru 4 puncte (2 meciuri)

3. Germania 2 puncte (3 meciuri)

4. Spania 2 puncte (3 meciuri)

5. Olanda 2 puncte (3 meciuri)

6. România 2 puncte (3 meciuri)

*Primele două clasate din fiecare serie vor merge în semifinale. Ocupantele locurilor 3 se vor înfrunta în meciul pentru locul 5.

Programul tricolorelor

România – Spania 28-27

15 noiembrie (ora 19.00): România – Muntenegru

16 noiembrie (ora 16.30): România – Germania

Meciurile sunt transmise de Digi Sport, Orange Sport și Prima Sport.

Partidele tricolorelor se vor juca, în continuare, la „Boris Trajkovski Sports Center“ (Skopje, Macedonia de Nord).

Calendarul turneului, fazele eliminatorii

*Semifinale: 18 noiembrie

*Meciul pentru locul 5: 18 noiembrie

*Finala mică: 20 noiembrie

*Finala: 20 noiembrie

Toate partidele vor fi găzduite de „Arena Stožice“ (Ljubljana, Slovenia).