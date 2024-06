România – Olanda, bătaie pe bilete la Euro 2024: UEFA ne va da un număr rușinos de mic de tichete. Reacția FRF

România – Olanda (2 iulie, 19.00, Pro TV) se va juca, în mod cert, în fața unui stadion arhiplin, la Munchen. Aici, în primul meci de la Euro 2024, tricolorii au zdrobit Ucraina, scor 3-0, într-o atmosferă dominată de suporterii români. Marți însă, la ora meciului România – Olanda, situația va fi foarte diferită.

În primul rând, pentru că batavii au un număr uriaș de fani, la rândul lor, în Germania. Prin comparație, două dintre naționalele pe care le-am întâlnit în grupa E, Ucraina și Slovacia, au avut mai puțini susținători la acest turneu final. Având în vedere cererea mare care va exista pentru bilete, UEFA a luat decizia, neinspirată la prima vedere, de a aloca câte 7.000 de bilete pentru suporterii români și cei olandezi.

Această hotărâre e cel puțin biazară, în condițiile în care arena de la Munchen are o capacitate de 66.000 de locuri. Având în vedere acest amănunt, Alex Câdea, managerul de evenimente al Federației Române de Fotbal, a avut o intervenție în cadrul emisiunii Fanatik La Euro și a dezvăluit că FRF a cerut ca UEFA să mărească numărul de bilete pentru fanii români.

În dialog cu moderatorul emisiunii, Horia Ivanovici, Alex Câdea a notat că cei care vor să achiziționeze bilete pentru România – Olanda trebuie să acceseze site-ul UEFA, după cum Adevărul a notat aici. Prioritate vor avea fanii care au avut bilete și la meciurile din faza grupelor.

Ce a spus Alex Câdea la emisiunea Fanatik la Euro?

*Cei care și-au cumpărat bilete din faza grupelor, la minimum un meci, vor primi o notificare că biletele (n.r. – pentru partida cu Olanda) sunt disponibile în cursul zilei de astăzi. Din păcate, ora n-a fost furnizată. Cei care au cumpărat bilete în faza grupelor au întâietate.

*În momentul de față, sunt alocate 7.000 de bilete (n.r. – pentru fanii celor două naționale). Mult mai puțin decât am avut în faza grupelor, e decizie UEFA. Dar am început să fac demersuri pentru a dubla acest număr pentru că la toate meciurile din grupe am avut constant peste 30.000 de oameni în tribune.

*Noi și Olanda vom pleca cu câte 7.000 de bilete destinate în peluză. După care, după ce aceste bilete sunt epuizate, mai sunt bilete pentru publicul general. Eu asta încerc să-i conving pe cei de la UEFA (n.r. – să le dea românilor și olandezilor din biletele rezervare fanilor neutri). Îmi e greu să cred că va veni cineva din Germania la meciul României, dacă nu e român.

*Intrați pe UEFA.com, vă logați cu contul dumneavoastră, pe urmă o să va deschide o fereastră cu ce țară susțineți, evident România, pe urmă se va deschide o pagină cu accesul la acest meci. Acolo sunt bilete disponibile pentru patru categorii, plus categoria prime. Primul venit, primul servit, așa va fi. Biletele sunt trimise pe adresa de mail, sunt maximum patru bilete per comandă, iar apoi fiecare decide ce face cu biletele. Le poate transfera mai departe prietenilor sau să le țină pentru familie.

*Dacă am fi avut stadionul din Munchen doar pentru noi, tot n-ar fi fost suficient. Eu estimez că sunt undeva la 70.000 de cereri. S-a creat această emulație datorită calificării și oamenii vor să vină la meci.

