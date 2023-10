România, naționala lui „Am vrut, dar n-am putut”. Edi Iordănescu, „urecheat” de Gică Popescu

România a dat cu piciorul unei șanse imense de a deveni favorită la calificarea la Euro 2024. A fost 0-0 cu Belarus într-un meci după sloganul ”Am vrut, dar n-am putut” devine un laitmotiv al naționalei. Într-adevăr, ”tricolorii” au dominat clar o națională ”desculță”, dar nu s-au lipit la golul izbăvitor.

Selecționerul Edi Iordănescu a povestit după întâlnirea de la Budapesta cum am pierdut două puncte cu Belarus, puncte care ne pot costa calificarea

„Contează mai puţin cum sunt eu nervos sau calm. Contează că am venit după trei puncte şi am plecat doar cu unul. Consider că două zone de teren le-am gestionat bine spre foarte bine. Dacă e ceva ce m-a supărat e că nu am avut mai multă luciditate la finalizare. Echipei nu am ce să îi reproşez. Jucătorii au pus suflet, s-au dăruit, dar am luat doar un punct”, a fost prima reacție, la Antena Sport, a lui Edi Iordănescu, după Belarus - România 0-0.

Gică Popescu nu vede nicio idee de joc

Selecționerul a fost imediat urecheat de Gică Popescu. Fostul mare component al naționalei l-a arătat cu degetul pe Iordănescu, subliniind că România nu are nicio idee de joc: „Noi creăm situații după ureche. Sunt același mișcări stereotip ale jucătorilor de bandă, care intră în interior, dar fără să văd din partea lor o mișcare în profunzime. Toată lumea atacă cu mingea la picior, nimeni nu atacă spațiile.

A fost un joc modest, chiar dacă am avut o posesie de 64%. În afară de ocazia lui Stanciu, nu-mi aduc aminte să fi avut vreo ocazie importantă timp de 95 de minute. Senzația mea e că toate situațiile pe care le-am avut au venit ca urmare a calității individuale a jucătorilor, nu ca urmare a unor idei de joc.

Nu văd nimic colectiv, totul e după ureche. Totul e individual, nu avem o idee comună despre cum trebuie să atacăm și ce trebuie să facem! Nu ne-a împiedicat gazonul să atacăm, am ajuns de foarte multe ori în preajma careului, dar totul era haotic, la nimereală, fără să fie ceva gândit, care să pună în valoare jucătorii noștri”, a spus Gică Popescu la Antena 1.