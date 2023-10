Belarus – România, precedat de un scandal: Acuze dure îl vizează pe selecționerul Edward Iordănescu

În lotul slab al României, după cum Adevărul a arătat aici cu argumente, există, totuși, un compartiment solid. Cel al portarilor. Aici, au fost convocați acum Moldovan (Rapid), Niță (Gaziantep) și Târnovanu (FCSB), toți cu prestații bune la echipele lor de club. Cu precizarea că sunt și portari români de calitate, neconvocați pentru dubla cu Belarus (diseară, ora 21.45, Antena 1) și cu Andorra (duminică, ora 21.45, Prima TV).

Așa cum se întâmplă mai mereu, componența lotului naționalei naște discuții. Firește, nemulțumiți sunt cei care n-au fost convocați. Așa cum se întâmplă acum cu Valentin Cojocaru (28 de ani) care apără buturile formației Pogon Szczecin în prima ligă poloneză. Cojocaru are opt partide oficiale în actuala stagiune în care a primit 14 goluri. În două întâlniri, a ținut poarta închisă. Până să ajungă titular la Pogon Szczecin, goalkeeper-ul de 1,95 de metri a trecut, pe rând, pe la OH Leuven (Belgia), Dnipro (Ucraina), Feyenoord (Olanda), Farul Constanța / Viitorul, FC Voluntari, Apollon Limassol (Cipru), FCSB, Crotone (Italia) și Frosinone (Italia).

La multe dintre aceste grupări, Cojocaru a fost doar un jucător de lot, cu foarte puține minute pe teren, în partide oficiale. De pildă, la Frosinone, Crotone, Apollon Limassol și Feyenoord nu figurează niciun minut în dreptul său, potrivit transfermarkt.com. Acum, când a ajuns om de bază la Pogon Szczecin, portarul de 28 de ani a prins glas. Și, într-un interviu pentru prosport.ro, a criticat selecția făcută de Edward Iordănescu, acuzând că n-a fost convocat.

Ce a spus Valentin Cojocaru?

*Nu-mi stă în caracter să vorbesc despre alți jucători, dar s-a ajuns prea departe. Pot spune fără lipsă de modestie că portarul echipei naționale (n.r. – referire indirectă la Horațiu Moldovan de la Rapid) a făcut mai multe greșeli în ultimul an decât am făcut eu în toată cariera.

*Mi se pare derutant că am fost selecționat la echipa națională când jucam la Viitorul, iar după ce am jucat la două echipe mai bune din campionate mai puternice nu am mai fost selecționat. Mi-am dat seama că impresarul e un criteriu important și faptul că nu am semnat cu cineva din România a deranjat. Impresarul meu (n.r. – e reprezentat de firma Sports Promotion Group, condusă de Daniel Minovgidis) a fost un om important în ascensiunea mea ca fotbalist. Ne-am axat pe performanță și niciodată nu am pus accent pe partea financiară.

*Singurul contact pe care l-am avut (n.r. – cu cineva de la federație) a fost cu team-managerul echipei naționale (n.r. - Cătălin Gheorghiu, fost jurnalist al Gazetei Sporturilor), cel care m-a întrebat de situația mea înaintea transferului la Pogon. În afară de asta, nu am primit niciodată vreun semn din partea staffului (n.r. – naționalei).

*O întâmplare amuzantă a fost când vara trecută am fost la sediul FRF pentru a rezolva o problemă, iar mai multe persoane apropiate de echipa națională m-au întrebat cum este în Olanda, eu având la acel moment 20 de meciuri în Belgia și două convocări pe lista preliminară. Asta a una din întâmplările care m-au pus pe gânduri.

Preliminarii Euro 2024, grupa I

Astăzi

Andorra – Kosovo 21.45

Belarus – România 21.45, Antena 1

Clasament

1. Elveția 6 4 2 0 17-5 14

2. România 6 3 3 0 9-4 12

3. Israel 6 3 2 1 7-7 11

4. Belarus 6 1 1 4 4-11 4

5. Kosovo 6 0 4 2 5-8 4

6. Andorra 6 0 2 4 3-10 2

*Primele două clasate vor obține calificarea la turneul final.

Programul grupei până la finalul campaniei

*Duminică: Elveția – Belarus (ora 19.00), România – Andorra (ora 21.45, Prima TV), Kosovo – Israel (s-a amânat, UEFA urmând să stabilească noua dată)

*15 noiembrie: Israel – Elveția

*18 noiembrie: Belarus – Andorra, Elveția – Kosovo, Israel – România

*21 noiembrie: România – Elveția, Andorra – Israel, Kosovo - Belarus

Lotul României

*Portari: Moldovan (Rapid), Niță (Gaziantep), Târnovanu (FCSB)

*Fundași: Rațiu (Rayo Vallecano), Sorescu (Rakow), Drăgușin (Genoa), Rus (Pafos), Burcă (Al-Okhdood), Racovițan (Rakow), Bancu (Universitatea Craiova), Borza (Rapid)

*Mijlocași: Screciu (Universitatea Craiova), M. Marin (Pisa), R. Marin (Empoli), Stanciu (Damac), Cicâldău (Konyaspor), Olaru (FCSB), Moruțan (Ankaragucu), Man (Parma), I. Hagi (Alaves), Mihăilă (Parma), Coman (FCSB)

*Atacanți: Alibec (Muaither), Drăguș (Gaziantep), Bîrligea (CFR Cluj), L. Munteanu (Farul Constanța)

Selecționer: Edward Iordănescu (45 de ani)

Lotul Belarusului

*Portari: Ignatovich (Șahtior Soligorsk), Kudravets (BATE Borisov), Rudenok (Neman Grodno)

*Fundași: Polyakov (Hapoel Haifa), Politevich (Dinamo Minsk), Pechenin (Orenburg), Yuzepchuk (Torpedo Moscova), Malkevich (Ural), Volkov (Khimki), Pavlovets (Lamia), Karpovich, Parkhomenko (ambii de la Neman Grodno)

*Mijlocași: Ebong (Astana), Korzun (Șahtior Soligorsk), Gromyko (Torpedo Moscova), Bocherov (BATE Borisov), Kaplenko (Orenburg), Borodin (Kaysar), Klimovich (Diosgyor)

*Atacanți: Bakhar, Morozov (ambii de la Dinamo Minsk), Antilevskiy, Kontsevoy (ambii BATE Borisov), Karpitskiy (KS Samara)

Selecționer: Carlos Alós Ferrer (48 de ani)