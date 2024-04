România mizelor mici: declarația scârboasă a unui președinte de club arată decăderea fotbalului nostru

Campionatul românesc se nivelează în jos! Ceea ce e o veste extrem de proastă pentru selecționerul Edward Iordănescu (45 de ani) în anul Campionatului European (14 iunie – 14 iulie, Germania).

Explicația e simplă: jucătorii aflați în circuitul naționalei vin de la echipele de play-off și, drept urmare, ar avea nevoie de cât mai multe meciuri tari pe plan intern. Din păcate, play-off-ul s-a cam „dezumflat“ deja, lupta pentru titlu cel puțin fiind, în mare parte, câștigată de FCSB.

În schimb, în play-out, se dă o bătălie pe viață ș pe moarte pentru „supraviețurie“. Iar după rezultatele din runda a doua, ultimele cinci clasate sunt despărțite de doar trei puncte! E o situație fără precedent, în ultimele sezoane. Iată cum au stat lucrurile, după două runde din play-out, în anii trecuți:

Sezon Locul 6 Locul 7 Locul 8 Locul 9 Locul 10

*2022-23 Chindia (19p) Hermannstadt (18p) UTA (17p) FC Argeș (14p) Mioveni (11p)

*2021-22 Chindia (19p) Mioveni (18p) Dinamo (10p) Clinceni (-13) Gaz Metan (-41)

După cum se poate vedea, în stagiunea precedentă, Mioveni și FC Argeș erau, în mare parte, condamnate și, de altfel, au și retrogradat. Acum doi ani, situația a fost de-a dreptul ridicolă, în sensul că Academica Clinceni și Gaz Metan, depunctate masiv din cauza datoriilor, au făcut, pur și simplu, figurație în play-out, soarta lor fiind pecetluită demult.

Miza aduce atacuri murdare

Acum, avem cinci formații care țintesc, în primul rând, locul 6, primul care asigură rămânerea în Superliga noastră. Apoi, miza e evitarea ultimelor două poziții, 9 și 10, cele care duc direct în „B“. Pentru că locurile 8 și 9 înseamnă „colacul de salvare“ care va fi barajul cu o formație venită din play-off-ul ligii secunde.

La un moment dat, Botoșani și Dinamo păreau „lipite“ definitiv de ultimele două poziții. Deși se află acolo și acum, situația s-a schimbat radical, odată cu înjumătățirea punctelor și revenirea celor două echipe. De altfel, Botoșani tocmai a obținut o mare victorie, acasă, cu Poli Iași și Dinamo a ratat de puțin victoria cu Petrolul. Cu trei puncte, „câinii“ ar fi ieșit din zona „nisipurilor mișcătoare“.

În această luptă aprigă pentru rămânerea în prima ligă s-a trecut deja la atacuri sub centură! Acționarul dinamovist, Andrei Nicolescu, a pus victoria Voluntariului cu Hermannstadt pe seama unor jocuri de culise: „Mi-a lăsat un gust amar partida de la Voluntari. N-am văzut intensitate. Mă gândeam că prieteniile din fotbal au dispărut, dar se pare că m-am înşelat“.

După această declarație, la Prima Sport a venit replica tăioasă a lui Dani Coman, președinte la Hermannstadt: „Am impresia că domnul Andrei Nicolescu încearcă să-și ascundă neputinţa în faţa fanilor lui Dinamo. Meciul nostru i-a lăsat un gust amar în gură? Probabil a mâncat ceva sau a băgat altceva în gură, de i-a lăsat un gust amar. Noi am făcut un meci foarte slab, am spus-o şi după meci. Oricum, pe domnul Andrei Nicolescu îl vom reclama la comisie“.

Programul ultimelor cinci clasate

*Botoșani – UTA (d), Craiova (a), Hermannstadt (d), Dinamo (a), Petrolul (d)

*Dinamo – Oțelul (d), Poli Iași (a), Craiova (d), Botoșani (d), Voluntari (a)

*FC U Craiova – Poli Iași (d), Botoșani (d), Dinamo (a), Voluntari (d), U Cluj (a)

*Poli Iași – Craiova (a), Dinamo (d), Voluntari (a), U Cluj (d), UTA (a)

*Voluntari – Petrolul (d), Oțelul (a), Poli Iași (d), Craiova (a), Dinamo (d)

a = acasă, d = deplasare

Play-off, etapa a 2-a

Vineri

Sepsi – CFR Cluj 1-1

Sâmbătă

Universitatea Craiova – Rapid 2-1

Duminică

Farul – FCSB 0-1

Clasament

1. FCSB 38 de puncte

2. Universitatea Craiova 31p*

3. CFR Cluj 28p*

4. Rapid 28p*

5. Farul Constanța 25p*

6. Sepsi 23p*

*echipe care au beneficiat de rotunjirea punctajului în sus.

**Locul 1 din play-off participă în Liga Campionilor, iar locul 2 și 3 din play-off în Europa Conference League. Locul 3 din play-off va juca baraj cu caștigatoarea barajului dintre locurile 1 si 2 din play-out pentru un loc în Europa Conference League.

Play-out, etapa a 2-a

Vineri

Voluntari – Hermannstadt 1-0

Sâmbătă

Botoșani – Poli Iași 2-1

Universitatea Cluj – UTA 0-0

Duminică

FC U Craiova – Oțelul 1-2

Luni

Dinamo – Petrolul 1-1

Clasament

1. U Cluj 25 de puncte

2. UTA 24p

3. Oțelul 23p

4. Hermannstadt 23p

5. Petrolul 22p*

6. Voluntari 17p

7. Poli Iași 17p*

8. FCU Craiova 16p*

9. Dinamo 16p*

10. Botoșani 14p

*echipe care au beneficiat de rotunjirea punctajului în sus.

**Locul 3 din play-off va juca baraj cu caștigatoarea barajului dintre locurile 1 si 2 din play-out pentru un loc în Europa Conference League. Locurile 9 si 10 din play-out retrogradează direct. Locurile retrogradabile 7/8 din play-out joacă baraj cu locurile 3/4 din Liga 2.