Roland Garros: Lucas Pouille, doborât de alcool, a ajuns pe tabloul principal, de pe locul 670 mondial

După ce s-a confruntat în ultimii ani cu depresia și cu probleme legate de alcool, Lucas Pouille, numărul 670 ATP, este gata de un nou început. Francezul s-a calificat, într-o atmosferă de fotbal, pe tabloul principal al turneului de la Roland Garros.

Accidentat în 2020, când a suferit și o operație, Lucas Pouille nu a mai revenit niciodată la forma de dinainte de intervenția chirurgicală. S-a retras în aburii alcoolului, a intrat în depresie și a decăzut atât ca om, cât și ca sportiv. Anul 2023 poate fi anul revenirii pentru talentatul jucător francez.

Împins de la spate de un public fantastic, Pouille a ajuns pe tabloul principal de la Roland Garros. În ultimul tur al calificărilor, el a trecut de austriacul Jurij Rodionov, scor 1-6, 7-5, 6-0. Este revirimentul de care avea nevoie, mai ales că, ajuns la 29 de ani, își pierduse complet încrederea în forțele sale.

Credea că ajunge la spitalul de nebuni

Din toamna lui 2021, Lucas Pouille nu a mai evoluat în vreun meci până în această primăvară, luptând cu demonii care au pus stăpânire pe viața sa. Lipsa de încredere l-a dus la depresie și alcool, după cum el însuși a mărturisit. "Am început să am o parte întunecată în viață. Am intrat într-o depresie care m-a făcut să dorm o oră pe noapte și să beau. Mă duceam acasă și mă uitam la tavan. Am luat decizia să spun stop acelei vieți, altfel, aș fi ajuns la spitalul de nebuni.

Este oribil pentru că în capul meu mă consider încă un jucător de top 10. Îi vezi pe Thiem și Wawrinka (n.r. jucători care după accidentările suferite și-au pierdut încrederea în propriile forțe) și pot doar să îmi imaginez prin ce trec. Nu mi-am verificat clasamentul din mai anul trecut. Am pierdut toți sponsorii și mi-e greu să o iau de la capăt. Când ai trăit emoții atât de mari, e greu să dai restart", a dezvăluit Lucas Pouille în L'Equipe.

Pouille a jucat în 2016 prima sa semifinală de turneu Masters (pierdută la Murray, la Roma), iar un an mai târziu a câștigat Cupa Davis și 3 turnee ATP. După finalele de la Marseille și Dubai, din 2018, a intrat în Top 10 ATP, pentru ca în 2019 să ajungă în semifinale la Australian Open. În cel mai bun moment al carierei sale a venit accidentarea care l-a pus la pământ. Până ieri.