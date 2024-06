Real Madrid, atac stelar: Kylian Mbappe a semnat cu noua campioană a Europei

Kylian Mbappe a semnat cu Real Madrid, la o zi după ce spaniolii au câștigat Liga Campionilor. Transferul mult așteptat s-a realizat astăzi, când cele două părți au ajuns acordul final, astfel că starul francez va îmbrăca tricoul campioanei Europei.

Documentele au fost semnate, iar anunțul oficial va fi făcut săptămâna viitoare. „Kylian Mbappe la Real Madrid, HERE WE GO! Toate documentele au fost semnate și s-a încheiat. Real Madrid este pe punctul de a anunța transferul lui săptămâna viitoare. Mbappe a luat decizia încă din februarie. Acum poate fi considerat deja noul jucător al Realului”, a transmis Fabrizio Romano, reputat jurnalist specializat în transferuri internaționale.

Și-a cumpărat casă la Madrid

Mbappe și-a anunțat public de mai multă vreme despărțirea de PSG, echipă la care a jucat 7 sezoane. S-a înțeles cu Real, și-a cumpărat deja o casă în care va locui pe perioada în care va evolua la Madrid, dar a ocolit până în prezent întrebările care vizau trecerea sa la campioana Europei. Cu internaționalul din Hexagon în echipă, Real Madrid va avea un atac stelar din sezonul viitor, unul în care va încerca să câștige cel de-al 16-lea trofeu al Ligii Campionilor: Vinicius, Mbappe, Rodrygo,și Bellingham în spatele lor.