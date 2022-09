Reacția lui Dică la finalul partidei cu West Ham: "Ne-am ridicat la nivelul lor"

Antrenorul roș-albaștrilor, Nicolae Dică, a declarat la finalul partidei cu West Ham că echipa sa a făcut un meci bun și a reușit să se ridice la nivelul adversarilor, mult mai bine cotați.

Nicolae Dică a declarat că echipa sa a făcut un meci bun și îi pare rău că le-a făcut cadou adversarilor un penalti în minutul 70.

„Păcat că am făcut acel cadou în minutul 70, acel penalty, pentru că, până atunci, am făcut un joc foarte bun, unde defensiv am stat foarte bine. Și-au creat câteva șanse în prima repriză, dar și noi am făcut la fel", a declarat Nciolae Dică.

„A doua repriză am început-o bine, ei, până la penalty, nu au făcut nimic. Au reușit să marcheze încă două goluri și nu am reușit să mai facem ceva. Cam 70 de minute ne-am ridicat la nivelul lor, ăsta e un lucru important. E un lucru mare să te ridici cu o echipă din Anglia, cu un buget extrem de mare. Trebuie să nu mai facem asemenea greșeli ca în seara asta. Când adversarul nu anunță nimic, facem noi o greșeală și îi aducem în joc.", a adăugat antrenorul celor de la FCSB.

Dică a ținut să le mulțumească și suporterilor veniți să susțină echipa despre care a spus că au fost senzaționali.

"Suporterii au fost senzaționali. Le mulțumesc, pentru că au veni. Din păcate nu am câștigat jocul, dar cred că au fost mulțumiți că au cântat încontinuu.", a precizat la final Dică.

FCSB a fost aproape să dea lovitura pe London Stadium acolo unde a primit încurajările a mii de fani care au cântat pe tot parcursul meciului. Deși a reușit să câștige prima repriză, roș-albastrii au fost dominați după revenirea de la cabine și au pierdut la final cu scorul de 3-1.