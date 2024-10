Reacția lui Carlo Ancelotti, după ce Real Madrid a fost zdrobită cu 4-0 de Barcelona

Real Madrid a fost umilită de Barcelona, 0-4, chiar în fața propriilor suporteri, asta după ce în cursul săptămânii avusese o prestație de vis contra lui Dortmund, în Liga Campionilor, câștigând cu 5-2 după ce a fost condusă cu 2-0.

Antrenorul madrilenilor, Carlo Ancelotti, a găsit puterea de a vedea lucrurile pozitive din acest meci și anunță că echipa sa rămâne favorită la câștigarea titlului în LaLiga. „Prima repriză făcută de Real a fost bună și nu mă înșel pentru că sunt în fotbal de 48 de ani. Am avut 12 offside-uri, dar am avut și patru unu la unu cu portarul.

Carlo Ancelotti, mulțumit de primele 60 de minute

Ne-am asumat un risc, știam că au ținut linia defensivă sus. Ne-au prins de multe ori afară din joc, dar asta e normal cu o linie ofensivă cu jucători rapizi, care vor să atace spațiile libere. Nu am niciun regret, în prima repriză am urmat aceeași linie ca împotriva lui Dortmund. Am avut ocazii, a fost și un ofsaid la limită din care Mbappé a marcat, și Vinicius a avut o șansă bună...

Ideea a fost să presăm mai mult și am făcut asta timp de 60 de minute. E un moment greu, ca întotdeauna când pierzi și cu atât mai mult după 42 de meciuri”, a comentat tehnicianul italian.

Nu se consideră ieșit din lupta pentru titlu

În ciuda unei reprize secunde dezastruoase, Ancelotti susține că „a fost un meci foarte echilibrat, am avut ocazii. Am jucat cu intensitate în prima repriză, puteam să marcăm, ne-a lipsit un pic de precizie și puteam să preluăm conducerea. Apoi ne-au dat două goluri care ne-au luat toată energia, au avut spații, noi am riscat în spate și ei au căutat multe ocazii pe contraatac.

În prima repriză mi-a plăcut echipa. Evident că suferim, trebuie să le mulțumesc fanilor pentru că până în minutul 90 ne-au ajutat. Nu trebuie să aruncăm totul pentru că nu e nimic de aruncat. Timp de 60 de minute am luptat foarte bine de la egal la egal și trebuie să uităm de ultimele 30”, a spus Carlo Ancelotti, care a completat: „Ultima dată când am pierdut pe Santiago Bernabeu cu Barça, am câștigat campionatul și Champions League. Nu vom fi nici acum departe de acel sezon”.