Reacția Cameliei Potec după rezultatele sub așteptări ale lui David Popovici: „Nu este un eșec”

Camelia Potec, președintele Federației Române de Natație, spune că David Popovici a învățat din experiența pe care a avut-o la campionatele mondiale de la Fukuoka, unde a terminat pe locul 6 în finala probei de 100 metri liber.

Potec, campioană olimpică la Jocurile Olimpice de la Atena, în 2004, consideră că locurile 4 și 6 obținute de David Popovici în finalele de 200 și 100 metri liber nu trebuie privite ca niște eșecuri.

„David este om, este un sportiv talentat care munceşte extrem de mult. Are şi momente şi se poate întâmpla orice în viaţa unui sportiv. Orice sportiv are puterea să treacă peste momentele dificile şi de a reveni cu picioarele pe pământ când e la cel mai înalt nivel”, spune Camelia Potec.

Președintele Federației Române de Natație spune că David și-a îndeplinit mai multe obiective în acest.

”Este la primul an de seniorat, e un om care şi-a terminat liceul şi şi-a dat examenul de Bacalaureat, un obiectiv pe care l-a avut în acest an. A intrat şi la facultate, a avut un an în care a participat la mai multe ediţii. S-a calificat şi la Jocurile Olimpice. De această dată, nu a reuşit să aducă medalii în România”, explică Camelia Potec.

Campioana română de natație crede că experiența de la Fukuoka îi va folosi lui David Popovici pe viitor pentru a câștiga noi medalii.

„Asta nu înseamnă că obiectivul lui nu rămâne acelaşi, acela de a se întoarce de la Paris cu o medalie. Totul a făcut parte dintr-un plan de pregătire, care a fost acceptat şi susţinut de noi şi nu vorbesc de planul făcut de David, ci de cel făcut de Adrian cu echipa lui. Lucrurile nu au ieşit aşa cum ne-am dorit. Din punctul nostru de vedere, acesta nu este un eşec. El va învăţa foarte multe”, spune Camelia Potec.

Președintele Federației Române de Natație a dat asigurări că David se bucură de aceeași susținere ca și pănă acum, iar rezultatele obținute la campionarele mondiale nu sunt un motiv de dezamăgire.

„Nu are de ce să fie dezamăgit, a luptat, dar nu a câştigat medalii. Lucrurile se vor rezolva în urma discuţiilor cu antrenorul. Noi suntem alături de el, este cel care a uimit pe toată lumea anul trecut. Dacă a terminat pe 4, nu înseamnă că nu îl mai iubim. Pentru noi, locul 4 nu este un eşec. Şi nici locul 6. A cântărit locul 4”, a declarat Camelia Potec, potrivit Antena Sport.