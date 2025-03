Răzvan Lucescu, la capătul puterilor. PAOK a ajuns o „legumă” de echipă

Eliminată de FCSB din Europa, formația greacă PAOK Salonic, echipa pregătită de Răzvan Lucescu (56 de ani), are probleme și în competiția internă: a pierdut cu 1-2 în deplasarea de la Atena, cu Kallithea, deși a condus cu 1-0.

Jucătorii lui Răzvan Lucescu au deschis scorul repede pe terenul penultimei clasate, prin Despodov (min. 2). Însă gazdele n-au acuzat șocul și au egalat în minutul 14 (Alfarela). Iar în final, au dat lovitura, Loukinas (90), 2-1, după ce în prelungirile primei reprize rataseră și un penalty.

Lucescu junior a venit extrem de supărat la conferința de presă. „A fost un meci în care am intrat bine şi am fost fericiţi că am marcat repede. Dar adversarul nostru a reacţionat şi a controlat jocul. În loc să avem aceeaşi intensitate, parcă cineva a apăsat un întrerupător. Kallithea a meritat victoria, jucătorii lor au fost mult mai determinaţi decât noi.

Nu este vorba doar despre golul superb marcat în minutul 90, au mai avut 2-3 momente foarte bune. A fost un meci pe care trebuia să ni-l adjudecăm încă de la vestiare, dar pe care adversarul l-a câştigat meritat pe teren. Sunt multe motive din cauza cărora avem această imagine”, a comentat antrenorul lui PAOK.

Merge chinuit în play-off

Jucătorii par storși de energie, iar tehnicianul dă de înțeles că problema ar puteafi chiar el: „Poate că unii s-au săturat să audă zilnic de la mine aceleaşi lucruri la antrenament. A fost o seară foarte rea pentru noi, mi-e ruşine de rezultat. Sunt responsabil în mare măsură de această evoluţie, pentru care nu am nicio explicație”.

În urma eșecului de la Atena, PAOK a încheiat sezonul regulat pe locul 4, cu 46 de puncte acumulate în 26 de etape. Și-a asigurat astfel prezența în play-off, unde adversarele sale vor fi Olympiacos, AEK Atena și Panathinaikos.