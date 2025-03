Răzvan Burleanu nu uită și nu iartă fosta conducere: FRF era o organizație misogină

Președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a afirmat, marți, la Mogoșoaia, cu ocazia cursului de fotbal feminin Girls' Football Coaching Course (GFCC), demarat în parteneriat cu federațiile din Norvegia și Ucraina, că instituția pe care o conduce era o organizație misogină până acum 10 ani.

„Până în anii 75, dacă nu greșesc, fotbalul feminin era interzis în Norvegia. Nu putem spune că în România s-a bucurat de o altă susținere. Chiar putem spune despre noi că eram o organizație oarecum misogină până acum 10 ani. Știți foarte bine că avem o sală de aproximativ 300 locuri, imaginați-vă că toate fetele și femeile din România care jucau fotbal până acum 10 ani încăpeau în acea sală. Asta era realitatea fotbalului românesc. Astăzi umplem mai bine de două arene naționale. Cam asta e dezvoltarea fotbalului feminin”, a declarat Burleanu.

Președinta federației norvegiene de fotbal, Lise Klaveness, este cea care a reușit să obțină finanțare pentru acest proiect de la guvernul țării nordice. „Federația Norvegiană de Fotbal a derulat proiecte în 15 țări diferite timp de 20 de ani - în Orientul Mijlociu, Balcani, Africa - și acum, după ce l-am întâlnit pe Răzvan Burleanu, acum mulți ani, mi-am dat seama că este un lider vizionar și prietenos, care vorbea mult și despre fotbalul feminin. Astfel, acum câțiva ani, am decis personal că îmi doresc să fac ceva împreună cu Răzvan Burleanu și România, să construim și să-l ajut să dezvolte fotbalul feminin, dar și să ne inspirăm reciproc. Apoi l-am întâlnit și pe Andrei Șevcenko și am simțit același lucru. Așa că ne-am dus la ambasada și guvernul nostru pentru a vedea dacă putem obține finanțare pentru a face acest lucru împreună. Iar acum suntem aici, ceea ce este uimitor. A fost un mare succes și sperăm cu adevărat să putem continua, pentru a dezvolta fotbalul feminin și egalitatea, dar și pentru a promova pacea, nu prin arme sau soluții de moment, ci prin distracție și jocuri”, a declarat Klaveness.

Fostul mare fotbalist Andrei Șevcenko, acum președinte al federației din Ucraina, a afirmat că este important pentru tinerii din țara sa să continue să joace fotbal mai ales în perioada războiului. Fostul câștigător al „Balonului de Aur” a avut cuvinte de laudă pentru selecționerul român Mircea Lucescu, fost antrenor la Șahtior Donețk și Dinamo Kiev, afirmând că a lăsat o moștenire importantă pentru fotbalul din Ucraina.

„Ultima dată am fost aici când antrenam echipa națională a Ucrainei la EURO, în 2021. A fost o experiență minunată pentru noi. Am jucat două meciuri aici, iar românii ne-au primit extraordinar. Stadionul a fost plin, am simțit un sprijin imens din partea oamenilor, ne-am simțit ca acasă. Avem amintiri incredibile de la EURO, a fost o competiție foarte bună pentru noi. L-am revăzut recent pe Mircea Lucescu pe care îl respect enorm. Este o figură importantă, nu doar pentru România, ci și pentru Ucraina. A antrenat Șahtior și Dinamo Kiev, două dintre cele mai mari echipe, și a lăsat o moștenire importantă și multe amintiri pozitive. Știu că încă antrenează, are o energie extraordinară, mereu vorbește cu entuziasm despre fotbal. România a construit o echipă națională foarte bună pentru EURO. Când am jucat împotriva voastră ați avut o prestație impresionantă. Acum mă aflu într-un rol diferit, în administrație, dar fiecare poziție este importantă și trebuie să dau tot ce pot în rolul meu actual”, a mai spus Șevcenko, fost câștigător al Balonului de Aur (2004).