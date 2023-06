Poveștile savuroase de la French Open: O fată cu chip de înger și un bad-boy în prim-plan

Asistăm la un Grand Slam cu surprize uriașe, cum n-a mai fost de foarte mulți ani. Cu eroi veniți de nicăieri. E prea devreme să-i catalogăm drept revelații, având în vedere că abia am ajuns la turul II. Și, totuși, doi jucători ies deja în evidență și poveștile lor au ajuns în presa internațională.

Rușii, în extaz: Andreeva, potențial uriaș

Actuala ediție de la French Open le-a adus rușilor o mare dezamăgire – eliminarea prematură a lui Medvedev – dar și o bucurie imensă. Pentru că, pe tabloul feminin, rămâne în competiție Mirra Andreeva (143 WTA). Care a împlinit 16 ani pe 29 aprilie! Rusoaica trăiește un prim sezon de vis, în circuitul WTA.

La Madrid, înaintea zilei sale de naștere, ea a primit un wild-card din partea organizatorilor. Și a început să scrie istorie! Pentru că, pe rând, a trecut de Leylah Fernandez (49 WTA), Beatriz Haddad Maia (14 WTA) și de Magda Linette (21 WTA). S-a oprit, în optimi, după confruntarea cu Aryna Sabalenka (2 WTA), însă acest parcurs de la Madrid a însemnat că Mirra Andreeva e:

*A treia cea mai tânără jucătoare care a câștigat un meci pe tabloul unui turneu WTA 1000.

*A doua jucătoare de 15 ani, victorioasă în fața unei adversare din Top 50 mondial, la o întrecere WTA 1000.

*A șaptea cea mai tânără jucătoare, cu o victorie în fața unei sportive din Top 20, înaintea împlinirii vârstei de 16 ani.

Ajunsă la Paris după o asemenea pregătire pe zgură, rusoaica și-a continuat seria rezultatelor impresionante: trei victorii în calificări, cu Kudermetova (142 WTA), Arango (208 WTA) și Osorio (86 WTA) și încă una până acum, pe tabloul principal, cu Riske-Amritraj (85 WTA). Atenție: la French Open, Andreeva n-a cedat până acum nici măcar un set, în aceste patru meciuri.

Urmează duelul cu franțuzoaica Diane Parry (20 de ani, 79 WTA), însă, indiferent de rezultat, Mirra Andreeva rămâne o jucătoare cu mare potențial, de urmărit! Mai ales că deja a înregistrat un salt spectaculos în ierarhia live, actualizată în timp real, atingând locul 114 WTA.

Învingătoarea meciului Andreeva – Parry va merge în turul III, unde va da de jucătoarea care se va impune în duelul Gauff (6 WTA) – Grabher (61 WTA).

Urmașul lui Gustavo Kuerten

La masculin, e obligatoriu să-l pomenim pe Thiago Seyboth Wild (Brazilia, 23 de ani, 172 ATP). Care a supărat două categorii de oameni, care au văzut victoria sa dramatică, scor 7-6, 6-7, 2-6, 6-3, 6-4, cu Daniil Medvedev (27 de ani, 2 ATP).

În primul rând, pe fanii rusului și apoi pe cei care au realizat, brusc, că au îmbătrânit, aducându-și aminte de parcursul fabulos al unui alt brazilian la French Open, Gusatvo Kuerten. Se întâmpla în 1997. Adică, acum 26 de ani! Atunci, simpaticul brazilian a venit, parcă de nicăieri, și a cucerit trofeul, după un parcurs de poveste. Kuerten avea să mai câștige Roland Garros de două ori (2000, 2001), însă acel triumf din 1997 a rămas cel cu adevărat special.

Revenind la Thiago Seyboth Wild, acesta are o imagine total diferită în țara sa, comparativ cu Kuerten. Pentru că, în septembrie 2021, a fost implicat într-un scandal uriaș în Brazilia, fiind acuzat că și-a abuzat fizic și psihic prietena de atunci, Thayane Lima. Povestea a luat o turnură atât de urâtă, încât Thiago a primit interdicția de a se mai apropia de Lima! Și, implicit, și-a pierdut toți sponsorii, după cum a notat Eurosport. Din acest motiv, cariera lui Thiago a avut de suferit anul trecut, el fiind nevoit să joace doar în America de Sud, în special în turnee mici, cele de categoria Challenger.

Acum însă, brazilianul a dat lovitura, la Paris. Ca să înțelegem și mai bine dimensiunea succesului său din meciul cu Daniil Medvedev trebuie să pomenim că de 23 de ani nu se mai întâmplase ca unul dintre primii doi capi de serie să fie eliminat, în primul tur de la French Open! Mai precis, de la victoria obținută de australianul Mark Philippoussis, la French Open 2000, în meciul cu americanul Pete Sampras!

Aflat pe tabloul unui Grand Slam doar pentru a doua oară în carieră – are o eliminare în turul I de la US Open 2020 - Thiago Seyboth Wild poate spera la o prezență în turul III. Mai ales că, astăzi, va fi chiar favorit, în duelul cu Guido Pella (Argentina, 33 de ani, 423 ATP), un jucător care n-a depășit niciodată turul II, la Roland Garros.

Deocamdată însă, Thiago Seyboth Wild a savurat marea sa victorie cu Medvedev: „Mereu am visat să joc pe acest teren, să joc cu cei mai buni sportivi din tenis. Și în visele mele câștigam întotdeauna. Așa că acesta e un vis devenit realitate. La finalul setului doi, mă gândeam că voi pierde meciul, am început să am crampe. Nu puteam să servesc, așa cum voiam. A rămas doar să dau tot ce am mai bun și totul a ieșit bine. Antrenorul meu nu mă va lăsa însă să petrec. Va trebui să muncesc pentru că, dacă muncești din greu vine și recompensa“.

Învingătorul duelului Wild – Pella va juca, în turul III, fie cu Nishioka (33 ATP), fie cu Purcell (68 ATP).

0

apariții pe tabloul turneelor de Grand Slam a avut Mirra Andreeva, ea debutând într-o astfel de competiție, la French Open.

4

ore și 15 minute a stat pe teren brazilianul Thiago Seyboth Wild pentru a trece în turul II de la French Open 2023.