Porumboiu, propunere inedită după Sepsi – Craiova: Decizie de necontestat, sugerată de fostul arbitru

Adrian Porumboiu (72 de ani), fost mare arbitru internațional, s-a arătat dezamăgit de evenimentele de la Sfântu Gheorghe, în dialog cu Fanatik.

„Eu cred că arbitrul s-a pripit după a doua decizie (n.r. – când a suspendat partida definitiv). După regulament, are acoperire, dar trebuia să discute cu organizatorii. Trebuiau să fie evacuați fanii, sub o sută, și meciul trebuia să se desfășoare. Așa, poți să împiedici orice meci, dacă aduci 50 de inși și îi infiltrezi într-o galerie. Trecem de la o extremă la alta! Fiecare arbitru trebuie să aibă în cap să înceapă meciul și să-l termine. Știu regulamentele foarte clar. Să dai să piardă cu 3-0 Craiova nu mi se pare OK. Ce vină au jucătorii de la Craiova? Ar fi o surpriză mare dacă s-ar da rejucarea meciului. Nu știu ce au scris arbitrul și observatorul în raport. Dacă discutăm sportiv, rejucarea meciului n-ar fi o decizie care să fie contestată. Nu poți să câștigi așa (n.r. – la masa verde)“, a spus fostul arbitru.

Superliga, etapa a 23-a

Vineri

Universitatea Cluj – Rapid 0-0

Sâmbătă

UTA – Mioveni 1-2

Petrolul – Chindia 1-2

CS U Craiova – Hermannstadt 2-0

Duminică

FC Argeș – Botoșani 0-2

Sepsi - „U“ Craiova 1948 Suspendat

FCSB – Farul Constanța 2-3

Luni

Voluntari – CFR Cluj 20.00

Clasament

1. Farul Constanța 23 14 6 3 45-24 48

2. CFR Cluj 22 15 2 5 37-19 47

3. Rapid 23 12 6 5 30-19 42

4. FCSB 23 12 5 6 39-28 41

5. CS U Craiova 23 12 5 6 29-22 41

6. Sepsi 22 9 5 8 35-20 32

7. Petrolul Ploiești 23 9 3 11 22-27 30

8. Botoșani 23 6 9 8 20-34 27

9. Voluntari 22 6 8 8 20-22 26

10. Chindia Târgoviște 23 6 7 10 25-32 25

11. Hermannstadt 23 9 6 8 26-23 24*

12. „U“ Craiova 1948 22 6 6 10 22-25 24

13. FC Argeș 23 6 6 11 18-33 24

14. Universitatea Cluj 23 5 8 10 16-24 23

15. UTA 23 4 8 11 20-32 20

16. Mioveni 23 3 6 14 16-36 15

La finalul celor 30 de etape din sezonul regulat, locurile 1-6 vor merge în play-off, iar locurile 7-16 vor juca în play-out.

*Hermannstadt, penalizată cu 9 puncte.