Popovici, uimitor: Cel mai rapid înotător canadian din istorie face o plecăciune în fața lui David VIDEO

David Popovici a încheiat Mondialele de juniori de la Lima, ultima competiție pentru el înainte de a împlini 18 ani, cu o nouă medalie de aur în proba sa preferată, 100 de metri liber.

Practic, în acest moment, avem de-a face cu un fenomen în lumea natației, ceea ce reiese și din ce scrie presa internațională despre Popovici. La Lima, acesta a bifat ultima sa competiție, la juniori, în condițiile în care va împlini 18 ani pe 15 septembrie. Inclusiv acest amănunt, că David e deja incredibil de bun la o vârstă fragedă, e fascinant pentru specialiști.

„E un înotător incredibil“

Ultimul care a analizat vara de vis a lui Popovici a fost Brent Hayden (38 de ani). Vorbim despre cel mai rapid înotător canadian din toate timpurile. Și acum, după retragerea sa din activitate, Hayden deține recordul național, în probele de 100 (47.27) și 200 de metri liber (1:46.40). El a câștigat medalia de bronz pentru țara sa, la 100 de metri liber, la JO 2012, la Londra. În rest, are un aur Mondial, în această probă, dar și un argint.

Iar Hayden e de-a dreptul uimit de ce face David Popovici. „Ce cred despre el? În primul rând, e un înotător incredibil! A fost atât de distractiv să-i văd ascensiunea fulminantă. Iar asta la doar 17 ani! Am fost în bazin, în 2009, când Cesar Cielo a stabilit recordul mondial, la 100 de metri liber (46.91), la Roma. Așa că, văzându-l pe David doborând acel record, după 13 ani, în același bazin, a fost cu adevărat special“, și-a început Hayden discursul.

Acesta a amintit de întâlnirea sa cu David, cu ocazia Jocurilor Olimpice de la Tokyo: „Îmi luam tava, în sala de mese și, brusc, aud din spate o voce firavă: „Domnul Hayden...“. Mă întorc și văd un puști în spatele meu. Avea mască pe față, așa că nu l-am recunoscut imediat. În plus, văzusem, în trecut, poze cu el, pe când avea părul lung. Mă uit pe acreditarea pe care o avea în jurul gâtului și văd numele. Și mă gândesc: <<Dumnezeule! Tu ești David Popovici!>>. A fost un moment atât de frumos. Mi-a zis că revenirea mea în bazin (n.r. – Brent Hayden s-a retras după JO 2012, însă, ulterior, a revenit pentru a concura și la JO 2020, la Tokyo) l-a inspirat și pe el. Așa că, atunci când a doborât recordul mondial la 100 de metri liber, am fost și eu mândru, pentru că m-am gândit că am avut o mică influență asupra lui“.

„Are mentalitate de campion“

Rugat să-i dea un sfat lui Popovici, Brent Hayden a insistat că puștiul român n-are nevoie de așa ceva, la ce rezultate a avut, în acest sezon.

„Văzându-l cum a doborât acel record la Europenele de la Roma, iar apoi a concurat și la Mondialele de juniori, dând de fiecare dată 110%, toate aceste lucruri mă fac să cred că știe exact ce are de făcut. Popovici are mentalitatea unui campion deja! Are foame de succes. Nu mi se pare genul de sportiv care să se mulțumească deja cu ce a realizat. Dar, dacă ar fi să-i transmit un mesaj, i-aș spune atât: <<Fă ce faci în continuare, omule! Ești, pur și simplu, uimitor>>“, a spus canadianul de 38 de ani.

Brent Hayden e convins că Popovici își va continua ascensiunea, în următoarea perioadă: „Cu David Popovici, eu cred că orice e posibil! Are doar 17 ani și nici nu și-a atins apogeul carierei. În acest moment, pentru el cerul e limita! Nici nu ne putem imagina ce rezultate va avea pe viitor, pentru că, pur și simplu, nu știm de ce va fi capabil, după ce se va mai dezvolta. Iar ce face David va ridica nivelul întregii competiții, pentru că rivalii săi nu vor să rămână în urma sa“.

