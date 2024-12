Polonezii care fac zid viu în jurul Igăi Swiatek l-au întărâtat pe antrenorul dat afară de Simona Halep prin SMS

Belgianul Wim Fissette, 44 de ani, dă vina pe anturajul Simenei Halep, 33 de ani, pentru faptul că n-au continuat colaborarea.

„Am antrenat o jucătoare talentată, dar pe care am reușit s-o duc doar pe locul doi în clasament. Am crezut că împreună vom ajunge în vârf și vom câștiga un turneu de Grand Slam. Dar, atunci, Simona și familia ei au decis că au nevoie de un antrenor român, cineva care să le vorbească limba”, a spus belgianul în podcastul „Tenis funcțional”.

A lucrat 4 ani cu Osaka

Belgianul dat afară de Halep printr-un SMS o pregătește acum pe poloneza Iga Swiatek. El spune că Simona se plictisește repede și are nevoie de diversitate.

„Ea a mers la un turneu cu mama ei, la altul cu fratele ei, iar la altul a luat prietenii. La fiecare turneu, era cineva care să o distreze. Are nevoie constant de ceva nou. Nu cred că vreun antrenor va lucra cu ea mai mult de un an în viitor”, a spus Wim Fissette, care a lucrat cu japoneza Naomi Osaka în ultimii 4 ani, colaborare încheiată în septembrie 2024.

Iga Swiatek a intrat pe „radarul” Simonei, după ce a fost suspendată doar o lună pentru dopaj. În timp ce ea a plătit neglijența cu 4 ani de suspendare, poloneza a stat doar o lună pe margine, românca acuzând un tratament inechitabil din partea ITIA.