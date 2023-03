Petrescu, revoltat de ce i se întâmplă în țară: „Iau m*ie peste tot!“ Gestul prin care s-a descărcat nervos VIDEO

Dan Petrescu (55 de ani) lasă impresia că a fost născut pentru a fi supărat! Iar la CFR, cu cât dimensiunea victoriei obținute e mai mare, cu atât mai supărat pare a fi antrenorul ardelenilor, la finalul meciului! Ceea ce se confirmă, dacă ne uităm la tirada fostului internațional, luni seară, după succesul cu 4-0 în derby-ul cu Universitatea Cluj.

„Super Dan“ a ieșit de pe teren, arătându-le celor aflați în tribune patru degete, făcând referire la câte goluri a înscris echipa sa. Iar când a ajuns la conferință, Petrescu, pur și simplu, a explodat! Și a vorbit despre faptul că a fost înjurat pe toată durata meciului de suporterii Universității Cluj. Mai mult, tehnicianul campioanei a mărturisit că i-a solicitat arbitrului de rezervă oprirea jocului pe fondul acestei situații. În fine, Dan Petrescu s-a arătat revoltat de faptul că, de când s-a întors să antreneze în România, e înjurat mai mereu pe toate stadioanele țării.

Ce a spus Dan Petrescu?

*La cât sunt de înjurat pot să fac și eu ceva, la câte m*ie primesc, măcar patru degete să arăt și eu. Atât îmi permit și eu... Peste tot primesc m*ie, peste tot!

*L-am întrebat pe al patrulea arbitru: «Băi, dar xenofobie, rasism, nu mai e nimic aici?» Mă înjură toți peste tot. Măcar patru, am arătat măcar patru, fanilor mei, să înțeleagă și ei, măcar atât, am refulat și eu puțin, la cât de înjurat sunt la mine acasă, aici. Să fiu înjurat așa, vi se pare normal?

*Trebuie întrerupt meciul și la mine, când mă înjură. Și Cristina Neagu s-a plâns, dar eu sunt înjurat de 6 ani aici non-stop peste tot. Dacă m-aș fi plâns ce aș fi fost? Pe mine mă înjură tot stadionul, nu doar 30 de spectatori, cât s-au luat de ea. Normal ar fi să fie întrerupt meciul. Eu sunt nimeni? Am scos românii în stradă, ca jucător, și ca antrenor am făcut rezultate. Și să mă înjure toți așa?!

*Unde e respectul pentru o legendă? Unde? Zero! În România e zero! Asta e realitatea, dacă vă place sau nu. Vin la mine acasă și mă înjură tot stadionul, mai puțin galeria CFR-ului.

*Ce am făcut eu pentru România ei n-au făcut, restul e istorie, e vrăjeală. Am zis să se oprească puțin meciul și să se reia apoi, doar să-i avertizeze, să tacă. Eu ce să fac acum? Am și eu un răspuns de dat.