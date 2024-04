Păcăleală românească: dovada că la datul din gură suntem imbatabili, de Liga Campionilor

România e imbatabilă la nivelul „fotbalului vorbit“. Dacă punctele s-ar fi acordat pentru promisiuni, declarații pompoase și datul din gură, am fi avut echipe în Liga Campionilor, an de an. Așa, am pierdut legătură cu această competiție de peste un deceniu!

După niște eșecuri bulversante, acum FCSB urmează să reprezinte fotbalul românesc în preliminariile Ligii. Ca de obicei, patronul Gigi Becali promite marea cu sarea. Iar o parte a presei „vibrează“, desenând deja „Dream Team-ul“ cu care campioana Superligii își va lansa asaltul în viitorul sezon al cupelor europene. Doar că, dacă depășim un pic stadiul acestui zgomot mediatic (pentru nimic!) și aprofundăm lucrurile, vom constata că „întărirea“ despre care se vorbește atât de apăsat nu e, de fapt, nicio întărire! Din contră!

Pleacă cei mai buni, vin niște „epave“

Din capul locului trebuie spus că FCSB se pregătește să-și ia adio de la cuplul Florinel Coman (26 de ani) – Darius Olaru (26 de ani).

Primul e golgheterul Superligii cu 18 reușite, în timp ce Olaru, căpitanul echipei, a contribuit la rezultatele din acest sezon cu 14 goluri și două pase decisive. Coman va ajunge, aproape sigur, la Al-Duhail (Qatar), în timp ce Olaru, cotat de transfermarkt la 6,5 milioane de euro, va ajunge la formația care va oferi o sumă cât mai apropiată de această evaluare a site-ului de specialitate.

Nu atât plecările celor doi reprezintă o anomalie, având în vedere că Florinel Coman e la FCSB din august 2017, iar Darius Olaru din ianuarie 2020. Cei doi sunt în apogeul carierei și, firește, în căutarea unui contract mai bun peste hotare.

Problema apare când vedem cine sunt jucătorii vizați pentru înlocuirea lor. Vorbim despre cuplul Denis Alibec (33 de ani) – Florin Tănase (29 de ani). Primul tocmai a retrogradat cu Muaither în Qatar de pe ultimul loc! Iar asta la capătul unui sezon catastrofal pe plan personal. Plecat din România din postura de al 4-lea marcator al Superligii 2022-2023, Denis a avut un bilanț extrem de sărac în Qatar: cinci goluri și patru pase decisive în 21 de apariții la Muaither. A înscris acum, în etapa din weekend, în înfrângerea cu Al-Arabi (2-4), dar această reușită a venit la aproape cinci luni de la precedenta! Atenție: vorbim despre un atacant care s-a chinuit în halul acesta în modesta întrecere din Qatar. Cu el în lot, Becali vreau să formeze o echipă de Liga Campionilor.

Drama e că nici cealaltă repatriere care se prefigurează la FCSB, prin readucerea lui Florin Tănase, nu poate fi catalogată drept întărire. Tănase a părăsit formația din Berceni, în august 2022, după două ediții succesive ale Superligii în care câștigase titlul de golgheter. Cu 44 de reușite în campionat pentru FCSB, în 2020-2021 și 2021-2022, Tănase a ajuns în Emirate, la Al-Jazira. Unde nici nu s-a mai apropiat de asemenea cifre, având șase reușite în 24 de apariții. Firește, formația din Abu-Dhabi a renunțat repede la el. Așa că Tănase e acum la o grupare mult mai modestă, Al-Okhdood din Arabia Saudită. Aici, internaționalul român are două goluri la o echipă care ocupă poziția a 15-a în clasament, la un punct de locul 16, primul care duce în liga secundă!

„E priceput tare Becali“

Nu toți jurnaliștii din România au „căzut pe spate“, văzând „întăririle“ la care se gândește Gigi Becali. Costi Mocanu (Prima News / Prima Sport) chiar a avut o remarcă inspirată pe pagina sa de Facebook, după ce a văzut ce nume sunt vehiculate pentru a ajunge la FCSB în perioada de mercato.

„Becali vorbește de transferurile pe care trebuie să le facă pentru ca FCSB să ajungă în Champions League. Îl vrea pe Alibec, care are 5 goluri în Qatar, pe Tănase, care are 4 goluri în doi ani în Arabia Saudită (n.r. – se referă, de fapt, la cele opt reușite adunate în doi ani în zona arabă), pe Mihai Popescu, de la Farul, care a jucat consistent în străinătate la Hamilton, în liga a 2-a din Scoția, și pe Louis Munteanu, de la Fiorentina, bun în Romania, dar nimeni nu se întreabă de ce nu-l vrea Fiorentina. E priceput tare Becali, joci cu încredere cu Galatasaray sau Benfica“, a scris, ironic, Costi Mocanu.

De curând, într-o altă postare, acesta a remarcat și un alt aspect ciudat. Și anume faptul că echipele românești „aleargă“ după niște antrenori cu rezultate destul de modeste în străinătate.

„Dan Petrescu, ultimul din Coreea de Sud și dat afară de acolo practic, e salvatorul CFR-ului. Șumudică, dat afară de o retrogradată din Turcia, îi face pe rapidiști să suspine. Asta e valoarea fotbalului românesc și capacitatea de înțelegere a patronilor. Două dintre cele mai bogate echipe din România aruncă milioane de euro pe mâna unor antrenori care se laudă cu mediocritate în relația cu fotbalul de dincolo de România“, a notat Costi Mocanu.

Play-off, etapa a 7-a

Sâmbătă

FCSB – Farul Constanța 2-1

Duminică

CFR Cluj – Sepsi 2-1

Luni

Rapid – Universitatea Craiova 20.30

Clasament

1. FCSB 49 de puncte

2. CFR Cluj 37p*

3. Farul Constanța 35p*

4. Universitatea Craiova 34p*

5. Rapid 29p*

6. Sepsi 28p*

*echipe care au beneficiat de rotunjirea punctajului în sus.

**Locul 1 din play-off participă în Liga Campionilor, iar locul 2 și 3 din play-off în Europa Conference League. Locul 3 din play-off va juca baraj cu câștigătoarea barajului dintre locurile 1 și 2 din play-out pentru un loc în Europa Conference League.