Oțelul Galați rămâne neînvinsă și după confruntarea cu Gloria Buzău. Dorinel Munteanu: „Am fost surprinși”

Gloria Buzău și Oțelul Galați au terminat la egalitate, 0-0, pe „Municipalul” din Crâng, în cea de-a noua etapă a Superligii. Echipa lui Dorinel Munteanu rămâne neînvinsă.

Eugen Neagoe a debutat cu un egal pe banca buzoienilor. Meciul a fost unul sub semnul echilibrului. În minutele de prelungiri la emeciului, Oțelul a rămas în inferioritate numerică după ce Stevanovic a fost eliminat, după ce a văzut al doilea cartonaș galben, în urma unei intrări dure la Dragoș Albu.

În urma acestui meci, Gloria Buzău rămâne „lanterna roșie” a Superligii, cu doar 6 puncte, la egalitate cu FC Botoșani. În schimb, Oțelul Galați, urcă pe locul al doilea, cu 16 puncte, dar a ratat șansa să egaleze la puncte pe U Cluj, liderul surpriză al clasamentului.

În următoarea etapă, buzoienii se vor deplasa la Botoșani, în timp ce formația lui Dorinel Munteanu va primi vizita celor de la Dinamo.

Dorinel Munteanu, tehnicianul Oțelului, a precizat că a fost surprins de evoluția celor de la Gloria Buzău.

„Prin venirea noului antrenor și al câtorva jucători, am fost surprinși. Consider că am dominat jocul, însă am ales greșit în formula de start jucătorii de atac. Îmi asum responsabilitatea, voiam mai multă consecvență în acțiunile de atac. Deși am controlat jocul total, nu am ajuns în fața porții. Jucătorii pe care i-am schimbat nu s-au ridicat la nivelul pretențiilor mele, s-au făcut mai multe greșeli în prima repriză. Budescu ne-a creat cele mai mari probleme, însă nu sunt mulțumit”, a declarat Dorinel Munteanu, după partidă, potrivit GSP.

Antrenorul moldovenilor a acuzat și arbitrajul făcând referire la eliminarea lui Stevanovic.

