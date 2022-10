Motorsportul, pe un trend ascendent în România: „Vrem să depășim granițele țării“

Cel de-al doilea sezon de existență al MTS Motorsport România – EXE Software s-a dovedit a fi unul foarte bun, atingându-se obiectivele propuse, atât la piloți, cât și la echipe și urcându-se de 14 ori pe podium, în toate competițiile în care s-a activat.

„Am reușit să fim competitivi, din prima și până în ultima etapă. La începutul anului, deși organizatoric eram în primul an în care lucram în formula asta, ne-am propus drept obiective să încheiem pe podium atât la echipe, cât și la piloți, lucru care s-a întâmplat. Privind în urmă, nu am schimba nimic, fiind o experiență extraordinară și o performanță de care suntem foarte mândri. Fiecare pilot al echipei și-a atins obiectivele sau chiar le-a depășit. Cătălin Cazacu a demonstrat, încă o dată, că este unul dintre cei mai rapizi, performanți și profesioniști piloți din România și a încheiat sezonul pe locul trei la general. Apoi, locul patru a fost ocupat tot de un pilot din echipa noastră, Cătălin Marin, acesta reușind cea mai bună clasare din cariera sa! Totodată, fiul lui Cătălin Cazacu, Andrei, care e la academia noastră de copii și juniori, Young Riders Academy, a reușit să devină campion Ohvale Cup România, deși a fost abia primul său an de participare”, a spus Andrei Stamate, team managerul MTS Motorsport România.

Acesta a vorbit și despre următoarele obiective ale echipei: „Mai departe, vrem să depășim granițele țării, să ajungem pe cât mai multe circuite din Europa și să ne luptăm, de la egal la egal, cu echipe din alte campionate puternice de pe continent”.

Pentru MTS Motorsport România - EXE Software urmează o pauză de recuperare, atât în cazul piloților, cât și al staff-ului. Apoi, vor fi reluate antrenamentele fizice și cele tehnice pe circuit, în pregătirea sezonului următor în care echipa va ataca, pe rând, Campionatul Est European, Campionatul Alpe Adria și, totodată, Campionatul Național de Motociclism Viteză.