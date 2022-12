Mirel Rădoi a demisionat de la Universitatea Craiova, după eliminarea din Cupa României

Antrenorul Mirel Rădoi și-a dat demisia de la Universitatea Craiova, în urma meciului pierdut cu FC Argeș (2-1), care a dus și la eliminarea din Cupa României.

Mirel Rădoi a venit cu întârziere la interviul de după meci și a motivat că a așteptat ca jucătorii săi să facă duș și apoi să îi bage în ședință. Acesta s-a arătat deranjat de afirmațiile făcute de către președintele clubului, Sorin Cârțu, după meciul pierdut cu FCU Craiova, dar și de unele declarații făcute de soția acestuia, care a spus că antrenorul trebuie să aibă și un rol motivațional. Mirel Rădoi a plecat către vestiare, dar s-a întors după câteva minute în zona de interviuri și a spus că a luat decizia de a demisiona.

„Între mine și jucători nu s-a întâmplat nimic. Cred că nea Sorin a înțeles greșit mesajul. I-am zis că îi sunt mereu recunoscător că m-a debutat ca fotbalist. Dar să ne spună nouă ce să facem la meciuri, la antrenamente... nu am acceptat și nu voi accepta asta niciodată! Nu am ceva cu el, zic doar ce m-a deranjat. Eu le spun în față. Cred că indiferent cine face propunerile, tot patronul Mihai Rotaru a fost cel care m-a adus.

Drumul a fost lung de la flash interviu până aici. Pe drum am luat decizia! În momentul în care stai și le pui cap la cap... am tot colectat informații cât am fost aici. Decât să fie o situație implozivă, mai bine plec eu! Apoi lucrurile se vor lămuri. Nu făceam decât să ne păcălim singuri dacă mai rămâneam.

Îmi pare rău doar că nu am reușit să ne calificăm în Cupă. Nu mi-a fost ușor nici mie să îi văd așa. Dar concluzia e că nu am putut face mai mult. Au apărut aceste lucruri interne care au dinamitat situația”, a spus Mirel Rădoi.