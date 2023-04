Mircea Lucescu a ajuns la spital! Urmează să fie operat, în Ucraina: ”Aș putea face operaţia asta în altă ţară, dar voi rămâne”

Mircea Lucescu a anunțat pe rețelele de socializare că are probleme de sănătate și va fi nevoit să se opereze de urgență.

Antrenorul ucrainenilor de la Dinamo Kiev se va opera în Ucraina la piciorul stâng pentru a scăpa de coxartroză. El a ales să rămână în Ucraina pentru a fi mai aproape de formația pe care o antrenează în prezent.

„De acum înainte merg la spital, după cum ştiţi am nevoie de operaţie la picior pentru coxartroză. Am încredere în doctorul meu, aşa că o voi face la Kiev. Aş putea părăsi Ucraina şi să fac operaţia asta în altă ţară, dar voi rămâne în Ucraina pentru a putea fi mai aproape de colectivul nostru. Acest lucru este important pentru echipă şi club.

Atribuţiile mele vor fi îndeplinite de Alexander Şovkovski, care va pregăti echipa pentru următoarele meciuri, iar eu îl voi ajuta cât pot de mult. Sper ca echipa să joace bine şi să aibă rezultate bune”, a declarat Lucescu, potrivit paginii de Facebook a clubului ucrainean Dinamo Kiev.

Mircea Lucescu a povestit la emisiunea lui Ovidiu Ioanițoaia prin ce probleme a trecut din cauza coxartrozei, dar și ce i-ar fi putut cauza această problemă care îi dă mari bătăi de cap.

”A fost pauza echipelor naționale și am venit să fac un control medical să văd cum mai sunt. Am coxartroză și dureri. Noi am jucat pe terenuri foarte dure, tari, înghețate! Aveam și crampoanele făcute de noi, cu ținte.

Când terminam meciurile, eram plin de sânge! Când am ajuns la Dinamo, am avut primul cizmar special. Aveam 18 ani și atunci îi dădeam magazinerului ceva bănuți și el îmi dădea ghetele lui Pârcălab”, a spus Lucescu, în timpul emisiunii ”Prietenii lui Ovidiu”, relatează Digisport.

Coxartroza sau artroza soldului reprezintă degradarea lentă a cartilajului articular de la nivelul șoldului. În cazuri grave, afectează semnificativ calitatea vieții.

Dinamo Kiev a remizat astăzi pe teren propriu, scor 1-1, în derby-ul cu Sahtior Donețk, fosta echipă la care Mircea Lucescu a scris istorie. În campionat, formația antrenată acum de Lucescu este pe locul 4, la 12 puncte de liderul Sahtior.