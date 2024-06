Mesaj emoționant primit de Edi Iordănescu înainte de meciul cu Slovacia: „Nu ne mai ascundem că suntem români”

Înaintea meciului de miercuri cu Slovacia, care se dispută la Frankfurt, antrenorul echipei naţionale, Edi Iordănescu, a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj de încurajare pe care spune că l-a primit din partea unui prieten.

„Azi am primit un mesaj de la un prieten, un român adevărat. Un naţionalist convins!! Mesaj pe care îl împart cu voi: «Stau în hotel şi încep să fie din ce în ce mai mulţi români. O să îi simţiţi dacă staţi aici. Partea interesantă că sunt foarte diverşi, e o Românie în miniatură. Poate ne despart multe, dar ne apropie o idee de a fi demni, mândri de ceea ce suntem. Nu ne mai ascundem că suntem Români, nu punem privirea în pământ când suntem întrebaţi de unde suntem. Ne uităm în ochii lor şi spunem: din România. Suntem demni. În teren aşa am văzut, oameni demni, curajoşi, mândri de cine sunt, de unde vin, de ce vor, de unde or să ajungă. Mândri că suntem în galben. Mândri să ne cântăm imnul şi să fluturăm steagul. Voi acolo, în teren, sunteţi NOI, acei NOI care nu suntem mai prejos ca nimeni, care călcăm apăsat şi luăm ceea ce este al nostru, fără ezitare, fără ruşine şi fără milă. E dreptul nostru, unul câştigat. Aţi reuşit să faceţi asta acolo, pe scena asta, să fiţi ceea ce merităm să fim, o naţie de oameni demni, talentaţi şi conştienţi de valoarea lor. Mulţumim pentru asta! Păşim mai departe! Hai România»”.

Comentantând la această postare, mai mulţi utilizatori i-au transmis antrenorului Edi Iordănescu încurajări şi l-au asigurat că vor şi în număr cât mai mare pe stadion.

„Bravo Mister! Mândri să fim români. Miercuri la Frankfurt o să fim 35k de romani în tribune să vă susținem ca și al 12 lea jucător + 25k în afara stadionului + 28 milioane de români de pretutindeni. O să vă împingem spre calificarea mult dorită! Hai România!”, a transmis un utilizator.

„Jucați la victorie meciul cu Slovacia, chiar dacă ne e de ajuns și un punct. Arătați ca România e o nationala care nu accepta jumătăți de măsură”, a spus altul.