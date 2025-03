Marele dușman al lui Mircea Lucescu, de nerecunoscut la un meci amical. Schimbarea, vizibilă pe arena de sub Pietricica

Ioan Sdrobiș, 79 de ani, a avut o apariție neașteptată la Piatra-Neamț, sâmbătă, la meciul amical de fotbal ACSM Ceahlăul (Liga 2) - Viitorul Onești (Liga 3) 4-1 (2-1).

Ioan Sdrobiș, 79 de ani, a revenit sub Pietricica la o partidă disputată de echipa Ceahlăul Piatra-Neamț, pe care a pregătit-o în anul 1992.

Cel poreclit „Părintele”, recunoscut pentru faptul că l-a descoperit la Reșița pe Cristi Chivu (antrenorul de 44 de ani al Parmei), a apărut mult schimbat la față comparativ cu perioada când era antrenor activ.

Tehnicianul este mult slăbit și și-a pierdut aproape complet podoaba capilară, în condițiile în care nu avea bogăție de păr nici în trecut.

Ioan Sdrobiș este identificat ca un critic permanent al selecționerului României, Mircea Luceescu (79 de ani).

Nu l-a iertat pe „Il Luce”

După jocul cu Bosnia, pierdut de tricolori (0-1), Sdrobiș a atacat nemilos. „E un moment greu să pierzi acasă cu o contracandidată. Nu e campionat, să ai zeci de meciuri, să mai poți repara pe parcurs. În preliminarii ai 3-4 partide tari, pe care trebuie să le câștigi dacă vrei să te califici.

Nu contează să joci frumos, ci doar să iei punctele. Eu am spus mereu că ar fi fost bine ca el să ia alături un antrenor tânăr, să-l crească, să-l învețe. Dar nu, din orgoliu, din dorința de a dovedi că încă mai poate, a vrut să facă el totul.

Acum este un prag foarte important, poate ultimul pentru el. Și n-o să mă apuc eu să dau în el, nici prin gând nu-mi trece așa ceva. Să vedem ce poate face”, a declarat Ioan Sdrobiș în exclusivitate pentru GSP.ro.

Ioan Sdrobiș: „Să lase orgoliul, să admită că a greșit!”

„Eu am tot spus că nivelul fotbalului românesc este scăzut. Ne-a încântat victoria cu Ucraina, măcinată de război, dar când am dat de Belgia sau de Olanda, s-a văzut unde suntem. Apoi am bătut Kosovo sau Lituania, dar aici, în aceste preliminarii, e altceva.

Ai noștri joacă la echipe mici sau în campionate mai slab valorice. Nu au presiunea obiectivelor mari și asta se vede. Nu vreau să mă pronunț pe joc, sunt alți specialiști care au făcut-o deja. Dar cheia e la Mircea Lucescu. El și-a asumat beleaua asta! Acum, să aibă puterea să admită că a greșit. Poate la selecție, poate la schimbări, nu știu, dar cert e că avem probleme.

Știu că e greu, că e orgolios, nu vrea să admită niciodată că poate să greșească. Bun, acum să îl vedem cum scoate echipa din acestă stare. E la vârsta la care poate să facă și să-și facă o analiză clară, din meserie, din experiență”, a spus fotul tehnician.