Mai poate Djokovici? Specialiștii în tenis dau verdictul pentru Eurosport

Înfrângerea suferită de Novak Djokovici, luna trecută, în finala de la Wimbledon a dat naștere la o dezbatere aprinsă: Mai poate ține pasul Nole cu Alacaraz, cu 16 ani mai tânăr și cu un joc încântător?

Această dilemă a apărut și pentru că, în trecut, Djokovici părea de neînvins în meciuri-maraton, cum a fost ultimul act de la „All England Club“. De această dată însă, după o finală de 4 ore și 43 de minute, Alcaraz a ridicat trofeul deasupra capului, obținând o victorie în cinci seturi: 1-6, 7-6, 6-1, 3-6, 6-4. Dacă Djokovici a ales să-și lingă „rănile“ după acest eșec, în schimb, Alcaraz a jucat deja în pregătirea turneului de la US Open. Spaniolul a debutat, în turul II, la Toronto, trecând de americanul Ben Shelton (20 de ani, 41 ATP), scor 6-3, 7-6. Apoi, în următorul meci, l-a învins și pe Hurkacz (17 ATP), scor 3-6, 7-6, 7-6. E clar că, la New York, Alcaraz va veni cu jocul său cel mai bun, mai ales că e deținătorul trofeului US Open.

Revenind la situația lui Djokovici, perspectivele sale în tenis au fost comentate de specialiștii acestui sport. Iată părerile exprimate pentru Eurosport:

*Patrick Mouratoglou (antrenor): Cred că Novak se află într-o situație în care greutatea istoriei pe care o poartă pe umerii săi îl apasă greu. A fi favoritul numărul unu și a juca mereu pentru recorduri de neimaginat îl afectează mental și, în final, trebuie să fie o povară. A devenit prea nervos, trebuie să găsească o cale de a juca mai liber. Finala de la Wimbledon a fost un meci dur din punct de vedere mental și ambii jucători au fost tensionați. Novak a avut ocazia să controleze meciul, dar n-a făcut-o. A fost un meci foarte tensionat. Motivul pentru care Carlos a câștigat finala de la Wimbledon, cred că a fost faptul că s-a simțit liber să-și încerce loviturile în momentele importante. Ceea ce Novak n-a făcut-o.

*Jimmy Connors (fost lider ATP): Marea rivalitate din tenis e acum între între Djokovici și Alcaraz. Dacă „Djoker“ simte, în continuare, că trebuie să investească timpul și efortul de până acum, cred că, pentru următorii doi ani, această rivalitate ne va oferi multe meciuri incinse.