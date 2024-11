Lucescu, avertisment înainte de România – Kosovo: „N-aș vrea ca lumea să creadă...“

Mircea Lucescu are victorii pe linie cu echipa națională, de când a revenit la prima reprezentativă, însă rămâne ancorat în realitate. În acest sens, „Il Luce“ a avut un discurs echilibrat, în stilul său caracteristic, înainte de România - Kosovo (vineri, ora 21.45, Antena 1).

"Kosovo este o echipă care poate câştiga împotriva oricărei echipe mari, sunt jucători care evoluează la echipe puternice în vestul Europei. Nu mai există diferenţe. Nu mai e ca înainte, copiii pleacă devreme din ţările lor, se duc la academiile echipelor puternice din vestul Europei şi se întorc şi joacă pentru echipa naţională. Nu aş vrea ca lumea să creadă că este aşa uşor. Fiecare meci este extrem de important. Şansele sunt mari să terminăm grupa pe primul loc, din toate punctele de vedere, dar pe mine nu mă interesează doar rezultatul. Pe mine mă interesează ca nivelul de joc al acestei echipe să crească foarte mult. Fotbalul românesc a fost caracterizat în perioada de succese prin nişte calităţi, noi am fost printre cei mai buni pasatori. În România am neglijat acest aspect al jucătorilor, bazat pe tehnică şi pase, care este superior altora", a declarat selecţionerul.

În privinţa convocărilor la echipa naţională, Lucescu a afirmat că nu a avut niciodată probleme cu jucătorii care nu au fost folosiţi în meciurile oficiale.

"Eu nu pot să fac experienţe la echipa naţională, eu am nevoie de rezultate, şi pentru asta ai nevoie de un lot omogen. Iar ceilalţi trebuie să demonstreze meci de meci la echipele lor de club şi apoi ajungi la echipa naţională. E un câştig foarte mare pentru ei, şi aşteaptă momentul să-şi pună tricoul şi apoi să nu-l mai dea jos. Nu am avut niciodată probleme cu jucătorii convocaţi care nu joacă, eu nu am niciodată probleme de acest fel. Dacă aş avea, ar fi din cauza mea, nu din cauza lor. Asta ar însemna că eu nu ştiu să gestionez la vârsta mea raportul cu un copil", a adăugat Mircea Lucescu.

Potrivit Agerpres, Liga Naţiunilor 2024/25 va avea efect direct şi asupra preliminariilor europene pentru Cupa Mondială din 2026. Cele mai bune patru câştigătoare de grupe din Liga Naţiunilor, exceptând echipele care au încheiat pe primele două locuri în grupele din preliminarii, vor participa la meciurile de baraj pentru CM 2026, alături de toate cele 12 echipe de pe locul secund din preliminariile clasice. Astfel, vor rezulta patru play-off-uri, fiecare cu câte patru echipe, ce se vor disputa în sistem semifinale-finală, urmând a se stabili ultimele patru naţionale europene participante la Cupa Mondială din Statele Unite ale Americii, Mexic şi Canada.

Liga C a Națiunilor, grupa a 2-a

Vineri

Cipru – Lituania 19.00

România – Kosovo 21.45, Antena 1

Clasament

1. România 4 4 0 0 11-2 12

2. Kosovo 4 3 0 1 9-4 9

3. Cipru 4 1 0 3 1-10 3

4. Lituania 4 0 0 4 3-8 0

Locul 1 promovează în Liga B. Locul 2 va merge la un baraj de promovare, iar ultimul loc riscă retrogradarea în Liga D.

Programul complet al tricolorilor

*6 septembrie: Kosovo – România 0-3

*9 septembrie: România – Lituania 3-1

*12 octombrie: Cipru – România 0-3

*15 octombrie: Lituania – România 1-2

*Vineri, 21.45 (Antena 1): România – Kosovo

*Luni, 21.45 (Prima TV): România – Cipru

Lotul României

Portari: Niță (Damac), Târnovanu (FCSB), R. Sava (Udinese)

Fundași: Rațiu (Rayo Vallecano), Manea (Rapid), Drăgușin (Tottenham), Rus (Pisa), Burcă (Bani Yas), Pașcanu (Rapid), M. Ilie (CFR Cluj), Bancu (Universitatea Craiova)

Mijlocași: Sorescu (Gaziantep), M. Marin (Pisa), R. Marin (Cagliari), Stanciu (Damac), Olaru (FCSB), Șut (FCSB), Man (Parma), Mihăilă (Parma), I. Hagi (Rangers), Coman (Al-Gharafa), Mitriță (Universitatea Craiova), Miculescu (FCSB)

Atacanți: Drăguș (Trabzonspor), Alibec (Farul), Bîrligea (FCSB)

Selecționer: Mircea Lucescu