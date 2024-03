Lovituri grele pentru România înainte de meciul Georgia, din semifinalele Campionatului European de rugby

Stafful tehnic al echipei naţionale a României a stabilit echipa pentru partida cu Georgia, din semifinala Rugby Europe Championship 2024, programată sâmbătă, la ora 14.00. În primul XV vor fi făcute cinci modificări faţă de formaţia care a început partida pierdută în ultimul meci din faza grupelor, cu Portugalia, informează site-ul oficial al Federaţiei Române de Rugby.

Astfel, linia întâi este schimbată în totalitate, cu Hartig, Bărdaşu şi Bălan începând meciul, în linia a treia a revenit Ser, iar pe treisferturi este o singură schimbare, cu Pop, care va juca pe postul de centru. Căpitanul echipei este Marius Simionescu. După meciul cu Portugalia, România i-a pierdut pe Cojocaru şi Gontineac, accidentaţi, iar Gordaş s-a accidentat la antrenamentul pe care echipa l-a făcut marţi, la Snagov.

"Au fost zile bune, cu excepţia accidentărilor care au apărut, am pierdut încă trei jucători, iar dacă e să tragem linie în acest moment nu avem 22 de jucători, jucători care sunt în primul XV. Nu spun asta ca să căutăm scuze, ci ca să se înţeleagă că încercăm să găsim cele mai bune soluţii pentru a avea o performanţă cât mai bună.

Pilierul vine direct în Georgia

Totuşi, este greu să suplinim absenţa pe unele posturi cheie, însă trebuie să privim înainte şi să aşteptăm zile mai bune, în care putem fi toţi aici. Este pentru prima dată când mă confrunt cu acest lucru, cu gestionarea atâtor accidentări, nu este deloc uşor pentru că mi-aş dori să fiu concentrat doar pe partea ce ţine de joc, însă trebuie să investesc multă energie în a găsi soluţii optime de fiecare dată.

De exemplu, pentru acest meci am rămas marţi fără pilier dreapta, am găsit azi noapte o soluţie, ni se va alătura direct în Georgia vineri dimineaţă, deci lucrurile nu sunt uşoare. Încercăm să rezolvăm totul pentru grup pentru că băieţii merită asta, oricum am ştiut înainte de Campionatul European că lucrurile ar putea să fie dificile, însă nu îmi închipuiam că va fi chiar aşa", a declarat antrenorul David Gerard.

Tehnicianul francez spune că atuul, dar şi cea mai mare slăbiciune a "stejarilor" este încrederea, cea care a condus la pierderea meciului cu Portugalia. "Suntem în semifinale şi am muncit ca să ajungem acolo şi cred că lucrurile vor fi mult mai bune. Este o semifinală şi dacă ne respectăm pe noi şi ceea ce am făcut până acum în cele şase săptămâni împreună, trebuie să ieşim pe teren şi să dăm maximum, nu vorbesc despre victorie sau înfrângere, nu este doar despre rezultat, ci şi despre jocul pe care îl vom face. Lucrurile nu vor fi simple, ştim asta, dar merităm să terminăm bine acest Campionat European pentru că nu a fost un parcurs facil.

Încrederea, punctul forte și punctul slab

Punctul nostru forte, dar în acelaşi timp şi cea mai mare slăbiciune a noastră, este încrederea. Când suntem încrezători, suntem o echipă bună. Ceea ce lumea nu-şi aminteşte este că, cu nouă minute înainte de finalul meciului cu Portugalia, erau cu trei puncte în faţa noastră, dar am avut balonul în 22-ul nostru şi ne-am dorit să marcăm, ca să revenim în joc, să preluăm conducerea, am pierdut mingea şi 10 secunde mai târziu era un eseu de 100 de metri. Timp de 71 de minute băieţii au avut încredere, au dat totul, nu au trişat, pentru că au avut încredere în echipă şi în ultimele 10 minute lipsa încrederii a fost punctul nostru slab.

Când ne pierdem încrederea, o facem definitiv, la asta trebuie să lucrăm, pentru că avem o vorbă, fantomele trecutului revin, iar asta s-a întâmplat cu Portugalia. Ştim că încă mai sunt lucruri de digerat, de lăsat în urmă după Cupa Mondială, iar aceşti băieţi pot face asta", a declarat David Gerard.

Unde poate fi urmărit meciul cu gruzinii

”Stejarii” întâlnesc sâmbătă selecţionata Georgiei, în semifinalele Campionatului European 2024. Partida are loc pe Stadionul Miheil Meshi din Tbilisi, de la ora 14.00, şi poate fi urmărită în direct pe Rugby Europe Tv, după crearea unui cont gratuit de acces pe platforma rugbyeurope.eu. În acest meci se pune în joc şi Cupa Antim Ivireanu, trofeu pe care cele două echipe şi-l dispută din 2002, în ultimii ani, acesta fiind câştigat de adversarii de mâine. Finalele Campionatului European vor avea loc pe 17 martie, la Paris, pe Stade Jean Bouin.